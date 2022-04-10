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1 час назад

«Из-за Фриске многие женщины этого боятся»: Семенович рассказала о заморозке яйцеклеток

Passion.ru

42-летняя Анна Семенович уверена, что точно готова к первенцу. Женщина не нашла мужчину, от которого хотела бы иметь детей. Однако певица решила наверняка сохранить возможность родить ребенка и заморозила яйцеклетку.

Семенович рассказала о заморозке яйцеклеток
Фото: Passion.ruPassion.ru

Бывшая солистка группы «Блестящие» в 42 года точно решила, что готова к рождению своего первенца.

«Я так напиталась жизнью, что готова отказаться от гастролей и всего, чтобы заняться ребенком. Смогу всегда сама заработать. Несмотря на белые волосы и большую грудь, я умная и самодостаточная женщина, которая может содержать себя»,

— пояснила артистка в шоу «Ниче святого» для «Сберзвука». Анна Семенович состояла в разных романтических отношениях, однако ни одни из них не закончились благоприятно. Женщина так и не встретила того самого, с кем захотела бы создать семью.

Семенович открыто призналась, что заморозила яйцеклетку, ведь понимает, что не молодеет и с каждым годом ее шанс стать мамой уменьшается. Звезда российского шоу-бизнеса не понимает, почему многие женщины боятся данной процедуры и осознанно лишают себя счастья.

«Почему не говорить о том, что я заморозила яйцеклетку? Многие боятся, что с ними случится такое же, как с Фриске. Хотя Жанна никогда не замораживала яйцеклетки и ничего такого не делала»,

— рассказала певица.

К слову, Анна Семенович не раз признавалась, что не готова терпеть измены и серьезные конфликты ради ребенка. Женщина уверена, что способна воспитать первенца без участия мужчины.

«Многие живут с мужчиной, потому что боятся. Если он загуляет, забухает, изменит или сделает то, что претит моим моральным принципам, и я не смогу простить, то скажу до свидания»,

— резюмировала Семенович.

Звёзды,Анна Семенович,
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