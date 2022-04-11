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1 час назад

«Усталость и опустошение»: Елизавета II рассказала о самочувствии

Мира Маркина

В феврале 2021 года стало известно, что королева Великобритании Елизавета II заболела коронавирусом. Впервые монарх прокомментировала свое самочувствие во время болезни в разговоре с одним из подданных. Отрывок беседы доступен на YouTube-канале британской королевской семьи.

Елизавета II рассказала о самочувствии во время болезни
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Недавно состоялось торжественное открытие нового отделения Королевской больницы Лондона, названного в честь Елизаветы II. Королева присутствовала на нем «дистанционно».

Общаясь с одним из пациентов больницы по видеосвязи, Елизавета II поделилась, как чувствовала себя во время болезни.

«Чувствуешь себя из-за него (вируса — прим. ред.) очень усталым и опустошенным, не правда ли? Ужасающая пандемия», — отметила она.

Ранее мы рассказывали о том, кто займет престол после Елизаветы II.

Звёзды,Елизавета II,
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