Елизавета II рассказала о самочувствии во время болезни

В феврале 2021 года стало известно, что королева Великобритании Елизавета II заболела коронавирусом. Впервые монарх прокомментировала свое самочувствие во время болезни в разговоре с одним из подданных. Отрывок беседы доступен на YouTube-канале британской королевской семьи.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Недавно состоялось торжественное открытие нового отделения Королевской больницы Лондона, названного в честь Елизаветы II. Королева присутствовала на нем «дистанционно».

Общаясь с одним из пациентов больницы по видеосвязи, Елизавета II поделилась, как чувствовала себя во время болезни.

«Чувствуешь себя из-за него (вируса — прим. ред.) очень усталым и опустошенным, не правда ли? Ужасающая пандемия», — отметила она.