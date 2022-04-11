Самые скоротечные браки российских знаменитостей

Всего девять месяцев продлился брак Моргенштерна и Дилары Зинаттулиной. После пышной свадьбы, о которой, кажется, говорила вся Москва, влюбленные перебрались в Дубай. Стресс и отсутствие личного пространства, по словам девушки, разрушили их отношения.

В откровенном видео Дилара с горечью признавалась: «Я хотела выйти замуж за Алишера, а вышла за Моргенштерна!» Пока бывшие супруги лечат разбитые сердца, их поклонники надеются, что воссоединение все еще возможно, ведь до свадьбы влюбленные были вместе почти четыре года.

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Впрочем, шоу-бизнес знает истории куда более скоротечных браков.

Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф (2 месяца)

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Будущая звезда познакомилась с первым мужем во время его визита в Россию. Немец очаровал девушку, он заваливал ее цветами, приглашал на свидания, а через несколько дней сделал актрисе предложение руки и сердца.

Анастасия согласилась и даже решила переехать в Германию, но там муж неожиданно изменился. Он стал агрессивным и жестоким, актриса не могла терпеть такого отношения и подала на развод. Брак продлился всего два месяца.

Оксана Воеводина и король Малайзии (1,5 месяца)

WomanHit.ru

Бывшая участница шоу «Каникулы в Мексике» и «Мисс Москва 2015» была не прочь примерить на себя образ Грейс Келли или Меган Маркл. В 2018 году она вышла замуж за короля Малайзии Мухаммеда V Фариза. Публика была в восторге от отечественной версии сказки о Золушке.

Но подданные так и не смогли принять жену монарха, а он сам заподозрил Оксану в измене. Через полтора месяца Муххамед подал на развод, а беременная модель отправилась на родину.

Анастасия Макеева и Петр Кислов (210 дней)

WomanHit.ru

Анастасия Макеева уже в студенчестве мечтала о семье и детях, но многочисленные поклонники не спешили делать ей предложение руки и сердца. Тогда актриса решила, что выйдет замуж за первого, кто решит создать с ней семью.

Им оказался Петр Кислов: вскоре влюбленные сыграли веселую студенческую свадьбу. К семейной жизни артистка относилась серьезно, а ее супруг не хотел менять привычный образ жизни. Он редко бывал дома, пропадал на вечеринках, а о детях даже не задумывался.

Во время очередной ссоры Анастасия поняла, что не хочет больше жить с Петром и подала на развод. Сейчас актеры редко и с неохотой вспоминают скоротечный брак.

Марат Башаров и Екатерина Архарова (290 дней)

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Красивая история любви, шикарная свадьба и публичные признания в чувствах — казалось, что Марат и Екатерина нашли счастье в объятиях друг друга. Но вскоре артисты начали ссориться, во время одного из скандалов, по словам Архаровой, Башаров избил жену.

Екатерина подала на развод, о примирении не могло быть и речи. В интервью знаменитости до сих пор упрекают друг друга в алкоголизме, изменах и разладе отношений.

Настасья Самбурская и Кирилл Дыцевич (45 дней)

Замуж Настасья не собиралась и уверяла поклонников, что не создана для семейной жизни, но обаятельному Кириллу удалось изменить ее мнение. Неожиданно актриса призналась в социальных сетях, что стала женой.