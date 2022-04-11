Почему всех разозлила роскошная еврейская свадьба Бекхэма

Последние сутки весь мир говорит о свадьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц. Свадьба была ожидаемо роскошная, но многих очень возмутила. О том, почему так случилось, в материале "Рамблера".

Никого не удивляет, что семьи жениха и невесты могли себе позволить устроить грандиозную свадьбу. Бруклин — 23-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм, а его избранница, 27-летняя красавица-модель Никола Пельтц — дочь финансиста Нельсона Пельтца и модели Клаудии Хеффнер. Состояние Бекхэмов оценивается в 498 миллионов долларов, а семья Пельтцев и вовсе располагает 1,3 миллиарда долларов.

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Однако масштабы свадьбы Бекхэма и Пельтц все равно удивили многих — семьи потратили на торжество 3,5 миллиона долларов — более 300 миллионов в пересчете на рубли.

Интересно, что эта цифра в четыре раза превышает сумму, которую Дэвид и Виктория потратили на свою свадьбу в 1999 году.

Ах эта свадьба

Роскошная свадьба проходила в Палм-Бич, штат Флорида, в семейном поместье Пельтцов на берегу океана. Само поместье с 27 спальнями и собственными садами оценивают в 103 миллиона долларов, но этого молодоженам не хватило.

На берегу океана для мероприятия построили три массивных шатра в бело-золотых цветах.

На свадьбу, кажется, пригласили всех самых богатых и знаменитых. Среди 500 гостей были знаменитые теннисистки Серена и Винус Уилльямс, британский шеф-повар Гордон Рамзи, актриса Ева Лонгория, модель Джиджи Хадид и даже британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

Свадьба началась в шесть вечера. 15 минут Бруклин стоял в окружении цветочных декораций и ждал свою очаровательную невесту. Слева и справа от него были шесть друзей жениха и шесть подруг невесты.

Место встречи молодоженов украшали редкие орхидеи на сумму 65 тысяч долларов, а гости утоляли свою жажду «неограниченным» запасом бутылок шампанского Bollinger стоимостью по 260 долларов.

Диджеем мероприятия стал рэпер Снуп Догг.

Невеста сменила три наряда, но первым надела платье, сшитое специально для нее модным домом Valentino. Никола дважды летала в Рим, чтобы поработать с дизайнером Пьерпаоио Пиччои над платьем.

После церемонии гости переместились в центральный шатер, предназначенный для проведения коктейля. А затем перешли в третий шатер для свадебного банкета с едой от знаменитого шеф-повара из Майами Тьерри Исамберта, который раньше готовил для президента Билла Клинтона.

Помимо первоклассного меню гостей угощали закуской Cordon Bleu, приготовленной не кем иным, как знаменитым шеф-поваром и другом семьи Горданом Рамзи.

Гламур и верность традициям

Свадьба прошла не только роскошно и современно, но и традиционно. Так, молодожены отдали дань еврейским корням Николы Пельтц. При этом, как оказалось, дед Дэвида Бекхэма также был евреем.

Поэтому бракосочетание Николы и Бруклина проводил раввин, зачитавший на иврите семь благословений. Сообщается, что одно из благословений зачитал Дэвид Бекхэм.

После этого жених по традиции разбил каблуком обернутый салфеткой стакан.

Кроме того, пара подписала кетубу, форму еврейского свидетельства о браке, а также брачный договор.

Интересно, что у старших Бекхэмов, Дэвида и Виктории, есть татуировки на иврите, которые они сделали в честь шестой годовщины свадьбы, с надписью «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой принадлежит мне» из библейской «Песни Песней».

"А у Америки проблемы с деньгами"

При этом реакция общественности на роскошную свадьбу была неоднозначной. Многие американцы и британцы были возмущены расточительностью семей Бекхэм и Пельтц.

Соцсети пестрят обвинительными постами. По мнению людей, ситуация в мире, кризис, политические конфликты и пандемия, не позволяют тратить столько денег на вечеринку:

"Глупые суммы денег, потраченные на его свадьбу!! Бекхэм мог бы пожертвовать эти деньги на что-то важное для всего ира, спасти жизни людей";

"В Бруклине нет работы. А малыш Бруклин устроил себе свадьбу, за стоимость которой район жил бы 20 лет";

"Ммм, почему они тратят 103 миллиона долларов, когда у Америки и всего мира проблемы с деньгами";

"Что за идиотизм? Я понимаю, миллиардеры. Но реально, в мире ужас, и почти 4 миллиона на свадьбу золотых деток... Каков контраст".

Однако некоторые решили, что считать чужие деньги не стоит, а сколько семьи потратили на свадьбу касается только их.