Муцениеце резко высказалась о воссоединении с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце посвятила длинный пост на странице в сосцетях тем, кто все еще надеется на ее примирение с экс-супругом Павлом Прилучным. Артистка резко обозначила личные границы.
«Почитав все, что вы пишете, становится понятно, что не меня волнуют мои отношения с бывшим мужем, а вас. Мне кажется, что вы увлеклись. Вам показалось, что вы являетесь непосредственными участниками моей жизни. Так вот! Расставлю наконец-то границы. Ваш кумир принадлежит только себе, как и любой другой человек», — написала Агата.
Звезда отметила, что чувствует вину за излишнюю искренность. Также Агата попросила не задавать ей вопросов об отношениях с бывшим мужем и не призывать ее обсуждать собственную личную жизнь в интернете. Актриса заявила: поклонники переходят черту, считая, что они влияют на отношения кумиров.
«Перестаньте обсуждать, кто с кем спит или не спит. Ни я, ни Паша, ни кто-то другой не обязаны перед вами отчитываться о том, с кем и когда мы проводим время. В своем грязном белье мы сами разберемся. И если очень нужен будет ваш совет, обязательно к вам обратимся», — подытожила Муцениеце.
Ранее «Рамблер» писал о том, что сказал о разводе с Агатой Муцениеце Павел Прилучный.