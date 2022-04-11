Муцениеце резко высказалась о воссоединении с Прилучным

«Перестаньте обсуждать, кто с кем спит или не спит. Ни я, ни Паша, ни кто-то другой не обязаны перед вами отчитываться о том, с кем и когда мы проводим время. В своем грязном белье мы сами разберемся. И если очень нужен будет ваш совет, обязательно к вам обратимся», — подытожила Муцениеце.