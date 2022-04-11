"Он был настойчив": любовь в жизни Ирины Безруковой

11 апреля свой день рождения отмечает актриса Ирина Безрукова. Судьба известной артистки сложилась совсем непросто и на ее долю выпало много бед, однако она не сдалась и продолжает вести активный образ жизни. Главное, что удалось сделать Ирине после всех ударов судьбы - найти смысл жить дальше и быть счастливой.

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Ирина Безрукова, в девичестве Бахтура, популярна по многочисленным ролям в театре и кино. Именно в актерской среде она и повстречала мужчин, которые стали позже ее мужьями, однако оба брака в итоге не стали счастливыми. В материале Рамблера о том, как складывалась судьба актрисы и ее отношения с теми, кого она любила.

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Первым мужем Ирины стал актер Игорь Ливанов. Они познакомились в театральном ВУЗе, где он преподавал, а она - была студенткой. Но это не заставило влюбленных скрывать отношения, и сразу после получения Ириной диплома они поженились. Не все знают, что это был не первый брак Ливанова - он уже был женат, но потерял супругу и дочь в железнодорожной катастрофе. Тогда актеру очень тяжело далось возвращение к жизни, и одним из тех, кто «спас» его, стала Ирина. Он очень хотел еще детей, и совсем скоро у пары родился сын Андрей. Их брак был счастливым, но не очень долгим.

На съемках фильма «Крестоносец-2» в 1998 году Ирина Ливанова знакомится с Сергеем Безруковым. Во время совместной работы они успели привязаться друг к другу и предстоящее расставание наводило на обоих тоску. По дороге домой Безруков передал Ирине маленькую записку с номером телефона и подписью «Жду». Актриса позже признавалась, что позвонить она решалась очень долго. И хоть она и пыталась сопротивляться влечению к молодому актеру, у нее это не получилось - Ирина в итоге честно призналась мужу в своих чувствах к Безрукову и ушла вместе с сыном. «Все знали, что у меня семья - муж, ребенок. Но сергей был очень настойчив, я просто потеряла голову» - признавалась потом актриса. С Игорем Ливановым им удалось сохранить нормальные отношения ради ребенка, и тот встречался с отцом в любой момент, когда у обоих возникало такое желание. Роман с Безруковым довольно быстро был официально зарегистрирован как брак. Со стороны всегда казалось, что Безруковы - прекрасная пара, которую ничто не способно разлучить, однако на деле это оказалось совсем не так. Жизнь будто решила вернуть актрисе бумеранг - практически так же, как в свое время она ушла от Ливанова, от нее ушел и Безруков, немногим позже влюбившись в молодую девушку-режиссера, с которой работал на одной площадке. Оба не раз потом признавались, что разрыв дался совсем не просто, так как актерам действительно когда-то было хорошо вместе, но чувства распорядились иначе.