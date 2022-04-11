"Он был настойчив": любовь в жизни Ирины Безруковой

11 апреля свой день рождения отмечает актриса Ирина Безрукова. Судьба известной артистки сложилась совсем непросто и на ее долю выпало много бед, однако она не сдалась и продолжает вести активный образ жизни. Главное, что удалось сделать Ирине после всех ударов судьбы - найти смысл жить дальше и быть счастливой.
Ирина Безрукова, в девичестве Бахтура, популярна по многочисленным ролям в театре и кино. Именно в актерской среде она и повстречала мужчин, которые стали позже ее мужьями, однако оба брака в итоге не стали счастливыми. В материале Рамблера о том, как складывалась судьба актрисы и ее отношения с теми, кого она любила.
Первым мужем Ирины стал актер Игорь Ливанов. Они познакомились в театральном ВУЗе, где он преподавал, а она - была студенткой. Но это не заставило влюбленных скрывать отношения, и сразу после получения Ириной диплома они поженились. Не все знают, что это был не первый брак Ливанова - он уже был женат, но потерял супругу и дочь в железнодорожной катастрофе. Тогда актеру очень тяжело далось возвращение к жизни, и одним из тех, кто «спас» его, стала Ирина. Он очень хотел еще детей, и совсем скоро у пары родился сын Андрей. Их брак был счастливым, но не очень долгим.
На съемках фильма «Крестоносец-2» в 1998 году Ирина Ливанова знакомится с Сергеем Безруковым. Во время совместной работы они успели привязаться друг к другу и предстоящее расставание наводило на обоих тоску. По дороге домой Безруков передал Ирине маленькую записку с номером телефона и подписью «Жду». Актриса позже признавалась, что позвонить она решалась очень долго. И хоть она и пыталась сопротивляться влечению к молодому актеру, у нее это не получилось - Ирина в итоге честно призналась мужу в своих чувствах к Безрукову и ушла вместе с сыном. «Все знали, что у меня семья - муж, ребенок. Но сергей был очень настойчив, я просто потеряла голову» - признавалась потом актриса. С Игорем Ливановым им удалось сохранить нормальные отношения ради ребенка, и тот встречался с отцом в любой момент, когда у обоих возникало такое желание. Роман с Безруковым довольно быстро был официально зарегистрирован как брак. Со стороны всегда казалось, что Безруковы - прекрасная пара, которую ничто не способно разлучить, однако на деле это оказалось совсем не так. Жизнь будто решила вернуть актрисе бумеранг - практически так же, как в свое время она ушла от Ливанова, от нее ушел и Безруков, немногим позже влюбившись в молодую девушку-режиссера, с которой работал на одной площадке. Оба не раз потом признавались, что разрыв дался совсем не просто, так как актерам действительно когда-то было хорошо вместе, но чувства распорядились иначе.
Ирина могла бы, наверное, легче пережить этот период, несмотря на то, как больно ей было отпускать Сергея, если бы не горе, которое свалилось на нее в тот же 2015 год - умер ее единственный сын Андрей. О несчастном случае Ирина узнала по телефону, так как была на съемках. 25-летний сын Безруковой неудачно упал в ванной и получил травмы, несовместимые с жизнью. Долго время, как признавалась актриса, она думала о том, чтобы последовать за ним, даже предпринимала несколько попыток самоубийства. «Я не понимала, зачем мне теперь жить» - не раз говорила Ирина. Но близкие друзья, которые находились рядом и всячески старались вытащить Безрукову из состояния ужасной депрессии, помогли актрисе набраться сил для дальнейшего продолжения своего пути. Актриса пообещала себе быть счастливой и теперь старается добиться этого. Она снова появляется на публике, работает, принимает участие в светских мероприятиях, встречается с друзьями и коллегами. Ей приписывали много романов после расставания с Безруковым, но подробности своей личной жизни актриса теперь старается не раскрывать.