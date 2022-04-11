"Тапком по лицу": Рыбин осудил Сенчукову за "уколы красоты"

Певица Наталья Сенчукова вспомнила, как муж Виктор Рыбин осуждал ее за "уколы красоты". В эфире программы "Звезды сошлись" артистка рассказала, как она однажды решила подкорректировать верхнюю губу.
"У меня всегда были пухленькие губки, но тут они сильно опухли. На следующий день у нас была пресс-конференция. Витя на меня с утра не смотрит, а я замазываю и замазываю. И только Оксана Федорова ему говорит: "Вить, ну что ты не смотришь? Так здорово". А он отвечает: "Невозможно смотреть. Будто тапком по лицу нашлепали". Что-то изменить в моем лице нельзя. Хожу вот с ним и радуюсь",
— поделилась историей Сенчукова.
После такого эксперимента Наталья решила предупреждать супруга о каких-либо изменениях в своей внешности. Рыбин также признался, что внешность жены его полностью устраивает:
"Она прекрасно выглядит и бередит во мне всегда какие-то чувства".
Кроме этого он поделился секретом счастливой семейной жизни:
"Дровишки в любовных отношениях всегда надо подкидывать. Это такой взаимообразный процесс. Всё зависит от ситуации. Мне, к счастью, повезло. С Наташей уже 32 года длится. Я ни разу не слышал от нее: "Ой, у меня голова болит".
Сенчукова и Рыбин состоят в браке уже более 20 лет, у пары есть сын Василий. В 2018 году стало известно, что артисты начали борьбу с раком кожи.