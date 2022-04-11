"Тапком по лицу": Рыбин осудил Сенчукову за "уколы красоты"

"У меня всегда были пухленькие губки, но тут они сильно опухли. На следующий день у нас была пресс-конференция. Витя на меня с утра не смотрит, а я замазываю и замазываю. И только Оксана Федорова ему говорит: "Вить, ну что ты не смотришь? Так здорово". А он отвечает: "Невозможно смотреть. Будто тапком по лицу нашлепали". Что-то изменить в моем лице нельзя. Хожу вот с ним и радуюсь",