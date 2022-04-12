Сколько длились самые короткие звездные браки

Свадьбы знаменитостей всегда становятся поводом для широких обсуждений, за ними следят все, кто интересуется светской жизнью. Если одни пары готовят торжества годами и живут вместе долгую и счастливую жизнь, то другие могут развестись спустя несколько дней или недель после того, как регистрируют брак. В подборке “Рамблера” — самые короткие браки звезд.

Шер и Грегг Оллман, 9 дней

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До замужества с Оллманом Шер состояла в браке с Сонни Боно, который длился 11 дней. Супруги развелись, а через три дня она получила предложение от музыканта Грегга Оллмана. Спустя девять дней после развода певица уже зарегистрировала свой брак с другим. Однако столь быстрая попытка забыть экс-супруга не увенчалась успехом: они развелись спустя девять дней после того, как поженились.

“Я всегда считала, что лучше всего признать свои ошибки как можно быстрее”, — сказала Шер в комментарии прессе после подачи заявления на развод.

Однако Грегг смог отговорить певицу от развода. Спустя год у них родился сын Элайджа Блу, и пара была вместе еще четыре года. Потом они все-таки развелись.

Николас Кейдж и Эрика Койке, 4 дня

Известный актер и звездный визажист поженились в 2019 году, но спустя четыре дня после регистрации брака Кейдж подал заявление на аннулирование брака или развод, если суд сочтет первое невозможным. Актер заявил, что был сильно пьян, когда они подавали заявление, поэтому хочет его отозвать.

“Я был очень пьян и не понимал, что делаю. Когда Койке предложила пожениться, я отреагировал импульсивно, не осознавая своих действий. Иначе бы никогда не согласился”, — говорил Кейдж.

Койке, в свою очередь, развод не приняла и просила отступные. Еще через две недели Кейдж заявил, что его супруга ему изменяет и обвинил ее в мошенничестве. Тогда суд разрешил развод. До свадьбы визажист и актер встречались около года.

Бритни Спирс и Джейсон Александер, 55 часов

Брак звезды со своим другом детства не продлился и трех дней, но согласие на развод дали обе стороны процесса. В 2004 году певица поехала в Лас-Вегас со своим другом, там пара поженилась. Однако спустя 55 часов после регистрации брака они решили аннулировать свой брак.