Звезды, которые верят астрологам и экстрасенсам

Знать, какое начинание сулит счастье, а какое обернется провалом, хотели бы все. Некоторые, стараясь предсказать будущее, обращаются к мастерам эзотерики. Не брезгуют этим и знаменитости: они с удовольствием консультируются с тарологами, астрологами, нумерологами.

Фото: Соцсети Соцсети

Видео дня

После развода с Владом Соколовским певица старалась найти душевное равновесие, обращаясь к специалистам. Рита работала с психологами, астрологами, нумерологами. Особенно ее впечатлили мастера восточных практик, она начала медитировать, а на Бали все свое время посвящает эзотерике.

«У меня были консультации с разными крупными астрологами, и я верю, что астрология может дать ориентир. Но и считаю, что глупо жить только по руководствам к действию от астрологов. Хороший астролог не будет предсказывать и советовать — делай это и не делай это. Он покажет расклад в вашей натальной карте, и объяснит, на что лучше обратить внимание!» — рассказывала Рита в интервью.

Ирена Понарошку

Увлекается практиками и Ирена Понарошку, она много лет с удовольствием медитирует, не ест мясо, стрижется, сверяясь с лунным календарем, а перед всеми важными событиями консультируется с астрологом. Так, известный мастер не советовал телеведущей выходить замуж за диджея Листа. Несмотря на то что брак распался, о своем решении пойти наперекор астрологу Ирина ничуть не жалеет: она считает, что, благодаря тяжелым отношениям, отработала семейную карму, а теперь ее ждет счастливый и гармоничный союз.

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина старается перед всеми важными событиями своей жизни встречаться с подругой, которая занимается нумерологией. Мастер училась в Индии и популярна у многих отечественных знаменитостей: за консультацией к ней обращались Сергей Лазарев, Роман Жуков, Алика Смехова. Даже имена для внуков Надежда Георгиевна выбирала, лишь посоветовавшись с нумерологом.

Именно мастер порекомендовала певице назвать внучку Марфой, уверяя, что с это имя поможет девочке в жизни. Нянь для малышек исполнительница тоже искала с помощью подруги: она составляла карты кандидаток. С помощью эзотерики удалось нанять женщину, которая по-настоящему полюбила Веру и Марфу.

Роза Сябитова

Главная сваха страны считает, что астрология способна уберечь от неверных шагов и подсветить путь, который приведет к успеху. Она давно консультируется с Павлом Глобой и Василисой Володиной. В 2015 году она обратилась к специалистам, чтобы выбрать самую удачную дату для свадьбы дочери. Правда, брак наследницы Сябитовой все же развалился. Но в астрологию она верить не перестала. Когда звезда строила дом, все складывалось не очень удачно: рабочие задерживали сроки сдачи, материалы привозили не вовремя. Роза обратилась к специалистам и узнала, что выбрала не самое удачное время для покупки участка. О своей личной жизни Сябитова консультируется у Василисы Володиной и уверяет, что астролог ее никогда не подводила.

Лолита Милявская

Артистка много лет назад призналась, что умеет гадать на картах. Она обращалась к таро в сложных ситуациях. А около десяти лет назад Лолита начала консультироваться с нумерологом. Правда, специалист ошибся, ведь он уверял Милявскую, что знакомство с Дмитрием Ивановым станет для нее счастливым билетом в спокойную семейную жизнь. Сейчас звезда иногда общается с астропсихологом, чтобы преодолеть сложные ситуации, но все же уверена, что главные решения нужно принимать самостоятельно.

Ирина Безрукова