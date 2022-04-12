Макаревич рассказал, какой язык будет учить его сын

Меньше месяца назад четвертая супруга 67-летнего Андрея Макаревича родила ему сына, мальчика назвали Эйтан. Мальчик стал четвертым ребенком артиста и первым для его супруги Эйнат Кляйн. Ребенок родился в одной из клиник Тель-Авива.
Российский певец, проживающий теперь в Израиле, отметил, что жалеет о том, что не начал изучать иврит еще 20 лет назад, ведь это помогло бы ему сейчас свободно общаться на языке страны, в которой он живет, лучше понимать и узнавать ее культуру и историю. Но певец решил исправить свои ошибки на сыне - он рассказал, что ребенок начнет учить иврит с самого младшего возраста.
«Жена уже выяснила технологию и последовательность. Он начнет с русского языка дома, к трем-четырем годам будет говорить по-русски, а в четыре в него иврит войдет быстро и без напряжения».
Певец и его нынешняя супруга познакомился пять лет назад в Эфиопии. В 2019 году они сыграли свадьбу, которая прошла по еврейским обычаям.
Ранее Рамблер рассказал о том, что певица МакSим впервые после болезни даст концерт.