Алла Михеева, известная по телепередаче "Вечерний Ургант", полюбилась зрителями за свой непринужденный и милый образ. Не так давно она появилась в программе Азамата Мусагалиева, где рассказала одну неприятную историю, случившуюся с ней в командировке. Алле непросто далось открыться зрителю и рассказать о том, что осталось за кадром одного из эпизодов ее репортажа для "Вечернего Урганта". Видимо, это был тот случай, когда ее наивность и легкость в общении привели к тому, что человек счел ее открытость за флирт и позволил себе лишнего.
«Это жуткая история. Я летела снимать репортаж в одно далекое место. Со мной летела звезда мужского пола. Мы летели рядом. Он взрослый для меня человек, которого я уважаю, смотрела его фильмы. Мы мило поговорили. Потом я уснула. Просыпаюсь от того, что берут мою руку и начинают гладить! Я сначала не поняла. Посмотрела на человека, убрала руку и ничего не сказала. Была странная ситуация… Когда был обратный перелет, я попросила, чтобы нас не сажали вместе" - поделилась Алла.
Она так же добавила, что так и не смогла взять интервью у этого человека, так как остался после случая в самолете слишком неприятный осадок.
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