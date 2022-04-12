«Просыпаюсь от того, что берут мою руку и начинают гладить»

Алла Михеева, известная по телепередаче "Вечерний Ургант", полюбилась зрителями за свой непринужденный и милый образ. Не так давно она появилась в программе Азамата Мусагалиева, где рассказала одну неприятную историю, случившуюся с ней в командировке. Алле непросто далось открыться зрителю и рассказать о том, что осталось за кадром одного из эпизодов ее репортажа для "Вечернего Урганта". Видимо, это был тот случай, когда ее наивность и легкость в общении привели к тому, что человек счел ее открытость за флирт и позволил себе лишнего.