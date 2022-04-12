Бритни Спирс и запрет на детей: как звезда возвращает себе жизнь

Бритни Спирс объявила, что беременна в третий раз. Об этом она мечтала с того момента, как избавилась от постоянного контроля своих родственников. Ее жених Сэм Асгари поддерживал ее в этом. Сейчас певица заявила, что планирует гораздо реже посещать общественные места, так как боится за здоровье себя и ребенка. Дело в том, что в предыдущие две беременности звезда страдала депрессией из-за того, что ее постоянно преследовали папарацци. Сейчас она заявила, что не допустит этого. В материале “Рамблера” — о том, что известно про жениха Бритни и ее прошлом под опекой родителя.

Фото: Рамблер Рамблер

Запрет на беременность и замужество

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С 2008 года Бритни Спирс находилась под опекой своего отца. Позднее выяснилось, что она подверглась жестоким ограничениям, в том числе на замужество и рождение детей. Суд длительное время рассматривал отмену опекунства над певицей, из-за чего она часто выступала перед слушателями и рассказывала, что происходит в ее жизни, пока ее контролировал отец Джейми Спирс. Когда звезда доказывала, что опекунство не идет ей на пользу, она рассказала, что ей вставили внутриматочную спираль, которая лишает ее возможности забеременеть. Также ей не разрешали выходить замуж.

“Я хочу иметь возможность выйти замуж и родить ребенка. Мне сказали, что я не могу выйти замуж. У меня внутри находится внутриматочное средство, но эта так называемая команда не позволяет мне пойти к врачу, чтобы удалить его, потому что они не хотят, чтобы у меня были дети. Это опекунство приносит мне больше вреда, чем пользы”, — рассказывала она.

Она также жаловалась, что все доходило до абсурдных запретов. Например, ей нельзя было ездить одной в машине со своим молодым человеком Сэмом Асгари.

Круглосуточная поддержка жениха и кольцо с бриллиантом

С 2017 года Бритни Спирс встречается с танцором и моделью из Ирна Сэмом Асгари. Будущие супруги познакомились на съемках клипа Slumber Party. Сэм играл демона, который влюбляется в певицу и сгорает от сильного чувства к ней. Неожиданно для всех сюжет клипа стал реальностью: Сэм и Бритни стали полноценной парой.

Он поддерживал певицу все время, пока он находилась под опекой родителей, а также помогал ей в суде. После того, как она получила независимость, он сделала ей предложение. Он преподнес ей кольцо с бриллиантом в четыре карата, на обратной стороне которого было написано “львица”. Как рассказал Асгари, так он ласково называет поп-звезду. Спустя восемь месяцев после помолвки супруги объявили о беременности. Асгари написал в своем блоге, что давно мечтал стать отцом.

“Брак и дети — естественная часть крепких отношений, наполненных любовью и уважением. Отцовство — это то, чего я всегда с нетерпением ждал, и я не воспринимаю это легкомысленно. Это самая важная работа, которую я когда-либо делал”