Лисовец признался, что у него есть внебрачные дети

Российский стилист Влад Лисовец рассказал о своих дочерях, родившихся вне брака.
— Я знал о детях с самого начала. Просто была такая история: сначала сказали, что они от меня; потом — нет, извини, не от меня. Скорее всего, от меня, да. Моя бывшая женщина мне об этом рассказала и не поняла зачем, но мы с ней до сих пор дружим. Ей, наверно, было выгодно сказать, мол, дети не мои, чтобы не привязывать меня к себе, — рассказал он.
Дети стилиста уже взрослые, им, как уточняется, уже по 26 лет С девушками он не общается, но поддерживает контакт с их мамой.
Мать дочек никогда не просила у него помощи, поэтому финансово Лисовец им не помогает. Знатоку моды часто предлагали удостовериться, действительно ли у него есть дочки, но он каждый раз отказывался. Лисовец не собирается поднимать эту тему на различных ток-шоу и давать откровенные интервью, пишет StarHit.
21 января сообщалось, что Александр Коваль, чья детская фотография была найдена в пиджаке Александра Абдулова, не подозревал, что является сыном легендарного актера. Он признался, что только после обнародования истории со снимком в СМИ задал своей маме прямой вопрос.
Оказывается, мать Александра работала костюмером на киностудии в Одессе, на которой Абдулов снимался в картине «Десять негритят». В 1986 году между ними вспыхнул кратковременный роман, в результате которого у женщины родился сын. В 1989 году, когда Саше уже было два года, его мама решилась отправить актеру фотографию мальчика.