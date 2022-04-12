Лисовец признался, что у него есть внебрачные дети

— Я знал о детях с самого начала. Просто была такая история: сначала сказали, что они от меня; потом — нет, извини, не от меня. Скорее всего, от меня, да. Моя бывшая женщина мне об этом рассказала и не поняла зачем, но мы с ней до сих пор дружим. Ей, наверно, было выгодно сказать, мол, дети не мои, чтобы не привязывать меня к себе, — рассказал он.