Почему Кайли Дженнер все еще скрывает новое имя сына

После вынужденной паузы в отношениях, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт нашли новые силы для продолжения своего романа. Прекрасным доказательством их глубокой любви стало рождение второго ребёнка в начале февраля, имя которого по сей день остаётся загадкой для фанатов. В прошлом месяце мальчик стал известен всему миру как Вулф Вебстер, второе имя которого появилось благодаря его знаменитому отцу. Мало кто знает, но на самом деле популярного рэпера зовут Жаком Уэбстером, поэтому младший наследник в какой-то мере унаследовал его.

Фото: Mainstyle Mainstyle

И если второе имя так и осталось с младенцем, то первое влюблённые быстро поставили под сомнение. В один момент заботливые папа и мама осознали, насколько оно противоречит его личности. Однако пара не готова делиться окончательным выбором со своей аудиторией, поскольку для начала всё должно сложиться идеально.

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«Мы просто еще не полностью юридически оформили его, поэтому я не хочу объявлять новое имя и менять его снова. Так что, да, мы просто ещё не готовы поделиться новым именем»,

— объяснила 24-летняя звезда в новом интервью.

Молодой миллионерше очень важно, чтобы имя откликалось у них в душе, поэтому она не побоялась изменить своё решение. И хотя глядя на счастливые кадры молодой мамы может показаться, что роды не принесли ей даже малейшего дискомфорта. Но Кайли ясно дала понять своим подписчицам, каким тяжёлым бывает период восстановления.

«Я не хочу, чтобы мои поклонники или любая другая женщина, проходящая через послеродовой период, смотрела на меня и думала: "О, для неё это так легко. Почему это нелегко для меня?” Я просто хотела сказать, что прежде чем вернуться к нормальной жизни, пришлось пройти через тяжёлое физическое и эмоциональное состояние. Но я чувствую, что с каждым днём мне становится всё лучше»,

— поделилась звезда.