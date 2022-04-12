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2 часа назад

Как выглядит роскошный дом Пугачевой и Галкина в Израиле

WMJ.ru

Супруги с детьми выбрали дом в Кесарии.

Как выглядит роскошный дом Пугачевой и Галкина в Израиле
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

В конце февраля Алла Пугачева и Максим Галкин улетели из России в Израиль. Супруги взяли с собой сына и дочь Гарри и Лизу и поселились на вилле с бассейном в средиземноморском поселке Кесария. Видеоролик появился в Telegram-канале Yobajur. Просторная каменная вилла прячется за массивным забором с коваными воротами и окружена садом.

Yobajur

К слову, недавно мы писали, как Утяшева показала роскошную гостиную с декором из золота. Ляйсан Утяшева редко публикует фотографии интерьера их с Павлом Волей загородного дома. Чаще всего гимнастка делится видео, которые снимает на кухне вместе с коллегами или супругом. На этот раз звезда показала, как делает макияж. На заднем фоне можно увидеть интерьер роскошного зала с панорамными окнами.

В загородном доме выдержан единый стиль — современная классика. Вдоль стены стоит диван малахитового оттенка. На полу лежит пестрый ковер, а на нем установлен журнальный столик.

Звёзды,Максим Галкин,Ляйсан Утяшева,Алла Пугачева,
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