Как выглядит роскошный дом Пугачевой и Галкина в Израиле

Супруги с детьми выбрали дом в Кесарии.

Фото: Global Look Press Global Look Press

В конце февраля Алла Пугачева и Максим Галкин улетели из России в Израиль. Супруги взяли с собой сына и дочь Гарри и Лизу и поселились на вилле с бассейном в средиземноморском поселке Кесария. Видеоролик появился в Telegram-канале Yobajur. Просторная каменная вилла прячется за массивным забором с коваными воротами и окружена садом.

Yobajur

К слову, недавно мы писали, как Утяшева показала роскошную гостиную с декором из золота. Ляйсан Утяшева редко публикует фотографии интерьера их с Павлом Волей загородного дома. Чаще всего гимнастка делится видео, которые снимает на кухне вместе с коллегами или супругом. На этот раз звезда показала, как делает макияж. На заднем фоне можно увидеть интерьер роскошного зала с панорамными окнами.