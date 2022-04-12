Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
51 минуту назад

Бедрос Киркоров рассказал о том, почему оказался в реанимации

Диана Товсепова

В начале апреля отец Филиппа Киркорова Бедрос оказался в реанимации. Некоторые СМИ сообщали, что это случилось из-за последствий перенесенного коронавируса.

Бедрос Киркоров рассказал, почему оказался в реанимации
Фото: Кадр из передачиКадр из передачи

Сам он, общаясь с журналистами, опроверг эти домыслы.

«Далеко от меня коронавирус ушел. Никаких последствий коронавируса нет. Есть совсем другая причина того, что я в больнице — кашель, давление», — поделился он с представителями СМИ.

Филипп Киркоров очень переживает за здоровье отца, но уверен, что он восстановится.

«Сейчас моя главная забота — здоровье и жизнь папы. Верю, что выздоровеет и займет самое главное место в зале на моем юбилее, на концерте в Санкт-Петербурге 15 апреля. Совпадение с днем рождения великой певицы (речь идет об Алле Пугачевой, — прим. ред.) совершенно случайное. У нее есть сегодня, кому делать подарки в этот день! Я подарю этот долгожданный концерт поклонникам. А папа молодец, держится. Господи, ну мне бы дожить до этих 90 лет! Я был бы самым счастливым человеком на свете», — рассказывал певец.

Ранее мы писали о неожиданном признании Киркорова.

Звёзды,Бедрос Киркоров,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители