Бедрос Киркоров рассказал, почему оказался в реанимации

«Сейчас моя главная забота — здоровье и жизнь папы. Верю, что выздоровеет и займет самое главное место в зале на моем юбилее, на концерте в Санкт-Петербурге 15 апреля. Совпадение с днем рождения великой певицы (речь идет об Алле Пугачевой, — прим. ред.) совершенно случайное. У нее есть сегодня, кому делать подарки в этот день! Я подарю этот долгожданный концерт поклонникам. А папа молодец, держится. Господи, ну мне бы дожить до этих 90 лет! Я был бы самым счастливым человеком на свете», — рассказывал певец.