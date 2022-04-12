Бедрос Киркоров рассказал, почему оказался в реанимации

В начале апреля отец Филиппа Киркорова Бедрос оказался в реанимации. Некоторые СМИ сообщали, что это случилось из-за последствий перенесенного коронавируса.
Сам он, общаясь с журналистами, опроверг эти домыслы.
«Далеко от меня коронавирус ушел. Никаких последствий коронавируса нет. Есть совсем другая причина того, что я в больнице — кашель, давление», — поделился он с представителями СМИ.
Филипп Киркоров очень переживает за здоровье отца, но уверен, что он восстановится.
«Сейчас моя главная забота — здоровье и жизнь папы. Верю, что выздоровеет и займет самое главное место в зале на моем юбилее, на концерте в Санкт-Петербурге 15 апреля. Совпадение с днем рождения великой певицы (речь идет об Алле Пугачевой, — прим. ред.) совершенно случайное. У нее есть сегодня, кому делать подарки в этот день! Я подарю этот долгожданный концерт поклонникам. А папа молодец, держится. Господи, ну мне бы дожить до этих 90 лет! Я был бы самым счастливым человеком на свете», — рассказывал певец.
Ранее мы писали о неожиданном признании Киркорова.