Елена Ксенофонтова призналась, что экс-супруг «морально уничтожал» ее сына

Российская актриса Елена Ксенофонтова рассказала о том, что ее экс-супруг Александр Рыжих «морально уничтожал» ее сына от предыдущего брака. В этом актриса призналась в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

«Эмоциональный гнет испытывала не только я, потом все перекинулось на моего старшего ребенка. Он уничтожал Тимофея морально. Проводил воспитательные беседы, которые могли длиться часами. Мог разбудить в три часа ночи со словами: «А помнишь, что ты вчера сказал...». А ребенку всего 7 лет было. Это терпеть уже было нельзя», — делится актриса.

Ксенофонтова родила сына Тимофея в браке с продюсером Ильей Неретиным 12 марта 2003 года, а в 2011 году она родила дочь Софью в браке с Александром.

Однако будучи в отношениях со вторым супругом, она боялась оставить сына с ним. Однако из-за гастролей ей все же приходилось это делать.

«Когда я предложила человеку расстаться, то он заявил: «Ах так, тогда забирай своего щенка и проваливай. Дочь я тебе не отдам, и все, что есть в квартире будет моим». Вот в такую ловушку я попала», — считает Ксенофонтова.

В 2016 году экс-супруг обвинил актрису в мошенничестве и умышленном нанесении побоев. Когда вышел закон о декриминализации домашнего насилия, суд удовлетворил апелляцию Ксенофонтовой и оправдал ее.

Спустя год, после выхода закона о декриминализации домашнего насилия, суд удовлетворил апелляцию артистки и оправдал ее. Адвокат безуспешно пытался отсудить у актрисы недвижимость и лишить опеки над дочерью. Однако девочка осталась жить с матерью.