Елена Ксенофонтова призналась, что экс-супруг «морально уничтожал» ее сына

Российская актриса Елена Ксенофонтова рассказала о том, что ее экс-супруг Александр Рыжих «морально уничтожал» ее сына от предыдущего брака. В этом актриса призналась в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».
«Эмоциональный гнет испытывала не только я, потом все перекинулось на моего старшего ребенка. Он уничтожал Тимофея морально. Проводил воспитательные беседы, которые могли длиться часами. Мог разбудить в три часа ночи со словами: «А помнишь, что ты вчера сказал...». А ребенку всего 7 лет было. Это терпеть уже было нельзя», — делится актриса.
Ксенофонтова родила сына Тимофея в браке с продюсером Ильей Неретиным 12 марта 2003 года, а в 2011 году она родила дочь Софью в браке с Александром.
Однако будучи в отношениях со вторым супругом, она боялась оставить сына с ним. Однако из-за гастролей ей все же приходилось это делать.
«Когда я предложила человеку расстаться, то он заявил: «Ах так, тогда забирай своего щенка и проваливай. Дочь я тебе не отдам, и все, что есть в квартире будет моим». Вот в такую ловушку я попала», — считает Ксенофонтова.
В 2016 году экс-супруг обвинил актрису в мошенничестве и умышленном нанесении побоев. Когда вышел закон о декриминализации домашнего насилия, суд удовлетворил апелляцию Ксенофонтовой и оправдал ее.
Спустя год, после выхода закона о декриминализации домашнего насилия, суд удовлетворил апелляцию артистки и оправдал ее. Адвокат безуспешно пытался отсудить у актрисы недвижимость и лишить опеки над дочерью. Однако девочка осталась жить с матерью.
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