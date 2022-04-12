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1 час назад

Валерия рассказала о жизни в жуткой избе

Диана Товсепова

Российская певица Валерия вспомнила, что переехав в Подмосковье жила в жуткой избе. Об этом она рассказала изданию «Москвич Mag».

Так, Валерия переехала в Москву еще в 17 лет. Девушка приехала из Самарской области и на несколько недель поселилась в городе Болшево (сейчас — район города Королев).

Тогда она поселилась в доме, где недавно умерла женщина.

«Тогда очень тяжело было что-либо найти, но отыскалась эта страшно грязная жуткая изба, в которой стояли невыносимые запахи. Как выяснилось потом, она еще и не запиралась изнутри», — рассказала певица.

Кроме того, Валерия успела пожить в Москве в районе "Речного вокзала" и снимать комнату рядом с метро "Щукинская". Позже она переехала в старую квартиру на Пятницкой.

Ранее мы писали о том, почему Валерия не стала популярной на Западе.

Звёзды,Видео,Валерия,
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