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54 минуты назад

Выяснились подробности предстоящей свадьбы Лопес и Аффлека

Диана Товсепова

49-летний актер Бен Аффлека и 52-летней певицы Дженнифер Лопес, как сообщают СМИ, готовятся к свадьбе.

По данным источника HollywoodLife, свадьба пары состоится в Лос-Анджелесе состоится в конце лета или в начале осени.

Лопес и Аффлек, которых называют Беннифер, по сообщению издания, планируют устроить грандиозное торжество с большим количеством гостей. На свадьбе будут и дети от первых браков Лопес и Аффлека.

При этом, сообщается, что приглашена будет и экс-супруга Аффлека, актриса Дженнифер Гарнер. Источник издания отметил, что в последнее время Гарнер и Лопес сблизились.

Ранее сообщалось, что Лопес объявила о помолвке с возлюбленным. Почти 20 лет назад пара рассталась после помолвки, но спустя годы снова сошлась. Эта романтическая история восхитила многих фанатов.

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