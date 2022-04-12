Выяснились подробности предстоящей свадьбы Лопес и Аффлека

49-летний актер Бен Аффлека и 52-летней певицы Дженнифер Лопес, как сообщают СМИ, готовятся к свадьбе.

По данным источника HollywoodLife, свадьба пары состоится в Лос-Анджелесе состоится в конце лета или в начале осени.

Лопес и Аффлек, которых называют Беннифер, по сообщению издания, планируют устроить грандиозное торжество с большим количеством гостей. На свадьбе будут и дети от первых браков Лопес и Аффлека.

При этом, сообщается, что приглашена будет и экс-супруга Аффлека, актриса Дженнифер Гарнер. Источник издания отметил, что в последнее время Гарнер и Лопес сблизились.