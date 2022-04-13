«Алишера больше нет»: почему брак Моргенштерна развалился

В начале апреля Моргенштерн спровоцировал слухи о расставании с Диларой: в тексте нового трека «Селяви» он намекнул на то, что их брак не протянул и года.
«Миллионы слов лезут наружу, но мы молча доедаем наш последний ужин, детка, ты знаешь, я тебе не нужен! Рок-звезда не может быть хорошим мужем».
Уже через несколько дней избранница музыканта подтвердила новость: они с Алишером действительно разводятся. Что случилось в отношениях звезд и как они переживают разрыв, читайте в материале «Рамблера».
На днях Дилара опубликовала видео на своем YouTube-канале, в котором откровенно рассказала об их отношениях и браке с Моргенштерном.
«После свадьбы, наверное, начался самый худший период наших отношений. Наверное, просто брак — это не для нас история. В какой-то момент после свадьбы просто все потухло. Мы никогда не скучали рядом друг с другом. После свадьбы мы погрязли в рутине быта и повседневности. Все, что мы делали, это ели, спали, играли в игры на компьютере. В некоторые моменты мы оба ненавидели этот дом, этот брак и то, что он сделал с нами. И все за каких-то пару месяцев весь огонь, который в нас горел, он просто потух. Мне так жаль, что вышло именно так, потому что это мой самый любимый человек. Потому что я никогда не была счастливей, чем в день нашей свадьбы. Но мы не можем это больше продолжать. Я влюбилась в Алишера и хотела замуж за него, но в итоге вышла за Моргенштерна»,
— призналась девушка.
«Иногда мне кажется, что Алишера больше нет. И это очень больно — хоронить живого человека»,
— говорит Дилара.
В ролике она отметила, что разошлись они с теперь уже экс-возлюбленным на доброй ноте. Однако она все-таки позволила себе отметить некоторые качества Моргенштерна, которые негативно сказались на их браке.
«Когда у него зарождается какая-то новая идея, она просто затмевает все, что было и есть у него в голове, и он думает, что это единственный верный способ жить и другие варианты не рассматривает вообще. Вы 100 процентов замечали, как с периодичностью в полгода перед нами предстает новый Моргенштерн. Но, если между нами, то это не так. Его мышление или образ жизни как-то кардинально не меняется».
Ответ рэпера, кстати, не заставил себя ждать.
«Дилара сняла видос и разложила все по полочкам. Умная, взрослая, восхищаюсь»,
— написал Алишер в своем Telegram-канале.
После официальных заявлений звезд поклонники еще пристальнее стали наблюдать за их социальными сетями и поведением. Так, фанаты рэпера пишут, что он еще пожалеет о разводе, мол, ведь именно его избранница вытянула артиста из пучины пагубных привычек. А в комментариях к фото Дилары пользователи отмечают, что слишком уж заметно, как она страдает и мучается.
Напомним, пара встречалась с 2017 года. В 2019 Моргенштерн и Дилара объявили о расставании. Тогда артист говорил, мол, «это не любовь была», и признавался в изменах. Но уже через несколько месяцев Алишер и Дилара начали регулярно проводить время вместе и публиковать совместные фото. В конце прошлого года они поженились, громкая церемония бракосочетания прошла в стиле 90-х.