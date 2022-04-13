«Алишера больше нет»: почему брак Моргенштерна развалился

«После свадьбы, наверное, начался самый худший период наших отношений. Наверное, просто брак — это не для нас история. В какой-то момент после свадьбы просто все потухло. Мы никогда не скучали рядом друг с другом. После свадьбы мы погрязли в рутине быта и повседневности. Все, что мы делали, это ели, спали, играли в игры на компьютере. В некоторые моменты мы оба ненавидели этот дом, этот брак и то, что он сделал с нами. И все за каких-то пару месяцев весь огонь, который в нас горел, он просто потух. Мне так жаль, что вышло именно так, потому что это мой самый любимый человек. Потому что я никогда не была счастливей, чем в день нашей свадьбы. Но мы не можем это больше продолжать. Я влюбилась в Алишера и хотела замуж за него, но в итоге вышла за Моргенштерна»,