Элизабет Херли обвинили в убийстве морских звезд

56-летнюю актрису Элизабет Херли обвинили в умерщвлении морских звезд. Об этом сообщает Daily Mail.
Элизабет Херли опубликовала в социальных сетях серию фотографий с пляжа. На снимках она позирует в лазурном купальнике и солнцезащитных очках, стоя по пояс в море. В руках 56-летняя актриса держит две морские звезды, которых, по ее словам, она нашла на пляже и вернула в воду.
"Нашла эти великолепные морские звезды живыми, но застрявшими на пляже. К счастью, теперь они вернулись на морское дно", — подписала кадры Херли.
Подписчики актрисы ее действия не оценили. В комментариях Элизабет обвинили в убийстве морских звезд. По мнению интернет-пользователей, ей следовало сразу положить их в воду вместо того, чтобы устраивать с ними фотосессию:
"Убийца морских звезд", "Эти морские звезды прекрасны! Как жаль, что они умерли после того, как ты закончила с ними фотографироваться", "Не думала, что ты охотница на морских звезд", "Будем надеяться, что ты положила их в воду", "Морские звезды очень чувствительны к прикосновениям. Скорее всего, они не выживут".