"Убийца морских звезд", "Эти морские звезды прекрасны! Как жаль, что они умерли после того, как ты закончила с ними фотографироваться", "Не думала, что ты охотница на морских звезд", "Будем надеяться, что ты положила их в воду", "Морские звезды очень чувствительны к прикосновениям. Скорее всего, они не выживут".