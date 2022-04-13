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1 час назад

Элизабет Херли обвинили в убийстве морских звезд

Газета.Ru

56-летнюю актрису Элизабет Херли обвинили в умерщвлении морских звезд. Об этом сообщает Daily Mail.

Элизабет Херли обвинили в убийстве морских звезд
Фото: СоцсетиСоцсети

Элизабет Херли опубликовала в социальных сетях серию фотографий с пляжа. На снимках она позирует в лазурном купальнике и солнцезащитных очках, стоя по пояс в море. В руках 56-летняя актриса держит две морские звезды, которых, по ее словам, она нашла на пляже и вернула в воду.

"Нашла эти великолепные морские звезды живыми, но застрявшими на пляже. К счастью, теперь они вернулись на морское дно", — подписала кадры Херли.

Подписчики актрисы ее действия не оценили. В комментариях Элизабет обвинили в убийстве морских звезд. По мнению интернет-пользователей, ей следовало сразу положить их в воду вместо того, чтобы устраивать с ними фотосессию:

"Убийца морских звезд", "Эти морские звезды прекрасны! Как жаль, что они умерли после того, как ты закончила с ними фотографироваться", "Не думала, что ты охотница на морских звезд", "Будем надеяться, что ты положила их в воду", "Морские звезды очень чувствительны к прикосновениям. Скорее всего, они не выживут".

Звёзды,Элизабет Херли,
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