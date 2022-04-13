Звезда «Очень странных дел» пожаловалась на сексуализацию

Американская актриса Милли Бобби Браун заявила, что столкнулась с большим количеством комментариев сексуализированного характера в социальных сетях после того, как достигла совершеннолетия. Об этом артистка рассказала в ходе подкаста The Guilty Feminist.

Звезда сериала «Очень странные дела» также пожаловалась на СМИ, которые, по ее словам, оскорбительно и некорректно освещают сюжеты, связанные с ней. «Я определенно вижу разницу между тем, как ведут себя люди, и тем, как пресса и социальные сети реагируют на мое совершеннолетие. Это отвратительно. За счет своего опыта я имею хорошее представление о том, что происходит в мире и как молодые девушки сексуализируются», — подчеркнула Браун.