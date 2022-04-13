Семья Кардашьян заплатила сотруднице косметикой

Бывшая сотрудница семьи Кардашьян – Джессика ДеФино – рассказала в интервью изданию The Vice, как вместо премии получила бесплатный образец крема.

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В течение года (2015-2016) Джессика работала в технологической компании Whalerock Industries, которую семья Кардашьян-Дженнер наняла для создания своих приложений. В проекте ДеФино получила место главного редактора. Несмотря на усердный труд и внеурочную работу, девушка не добилась ни премии, ни повышения. А за звание «лучшего сотрудника недели» ее премировали косметикой.

«Я получила бесплатный образец крема Crème de la Mer за 145 фунтов. Если бы я только могла заплатить своему арендодателю роскошными средствами по уходу за кожей», — цитирует экс-сотрудницу The Mirror.

Девушка поделилась, что во время работы над проектами Кардашьянов, ей платили слишком мало. Порой у ДеФино не хватало средств на базовые расходы – еду и бензин.