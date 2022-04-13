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1 час назад

Дима Билан перенес еще одну операцию

Газета.Ru

40-летний Дима Билан перенес еще одно хирургическое вмешательство. Об этом артист рассказал подписчикам в своем Telegram-канале.

Дима Билан перенес еще одну операцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я в порядке. Меня привезли в палату", — рассказал артист.

Также он добавил, что на этот раз операция была не настолько серьезной, как прошлая, которую он перенес около месяца назад.

Билан объяснил, что чувствует себя хорошо и уже готов реализовывать новые музыкальные проекты. В мае певец планирует провести большой тур и полноценно вести концертную деятельность.

Болезнь обострилась у исполнителя на фоне перенесенного коронавируса. Ранее Билан рассказал о двухчасовой операции. Почему именно произошло хирургическое вмешательство, он не уточнил. Позже артист вышел на связь в своем аккаунте и рассказал о восстановлении.

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