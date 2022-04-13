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54 минуты назад

Сестра Деппа рассказала о физическом насилии со стороны их матери

Газета.Ru

Старшая сестра Джонни Деппа Кристи Дембровски дала показания во время судебного заседания против его бывшей супруги Эмбер Херд по делу о клевете. Как сообщает People, она рассказала о жестоком обращении со стороны их c актером матери Бетти Сью Палмер.

Сестра Джонни Деппа рассказала о физическом насилии
Фото: gazeta.rugazeta.ru

"Мы убегали и прятались. Она била нас. Она бросала вещи", — поделилась воспоминаниями 61-летняя Дембровски.

Также женщина объяснила, что брат никогда не отвечал на оскорбления и физическое насилие со стороны их матери.

По словам сестры актера, родительница стала мягче с возрастом. Бетти Сью Палмер умерла на 82-м году жизни в мае 2016 года всего за несколько дней до того, как Херд подала на развод с Деппом.

58-летний артист направил иск к экс-жене на $50 млн, в котором утверждается, что она оклеветала его, когда заявила в статье для Washington Post 2018 года о пережитом домашнем насилии.

Звёзды,Джонни Депп,
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