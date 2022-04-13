Сестра Джонни Деппа рассказала о физическом насилии

Старшая сестра Джонни Деппа Кристи Дембровски дала показания во время судебного заседания против его бывшей супруги Эмбер Херд по делу о клевете. Как сообщает People, она рассказала о жестоком обращении со стороны их c актером матери Бетти Сью Палмер.

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"Мы убегали и прятались. Она била нас. Она бросала вещи", — поделилась воспоминаниями 61-летняя Дембровски.

Также женщина объяснила, что брат никогда не отвечал на оскорбления и физическое насилие со стороны их матери.

По словам сестры актера, родительница стала мягче с возрастом. Бетти Сью Палмер умерла на 82-м году жизни в мае 2016 года всего за несколько дней до того, как Херд подала на развод с Деппом.