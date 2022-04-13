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45 минут назад

Пэлтроу, Бейл, Лохан: 5 звезд с невыносимым характером

Мария Иглина

Многие люди считают своих кумиров идеальными во всем, однако они такие же люди, у которых есть свои как достоинства, так и недостатки. А некоторые знаменитости и вовсе могут быть невыносимыми и отталкивающими. "Рамблер" расскажет о звездах, которые обладают плохим характером.

Пэлтроу, Бейл, Лохан: 5 звезд с невыносимым характером
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гвинет Пэлтроу

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Актриса любит порой отпускать колкости в адрес своих коллег. Так, например, изданию The Guardian Гвинет рассказала, что Риз Уизерспун снимается в дурацких фильмах, лишь для того, чтобы заработать денег. А во время работы над "Железным человеком" она заявила, что не желает находиться рядом со Скарлетт Йоханссон. Продюсерам пришлось составлять графики актрис таким образом, чтобы они не пересекались.

Кроме этого, у Пэлтроу есть пунктик по поводу чистоты. Актриса не будет приниматься душ, если кабинка мокрая. Поэтому на этот случай у звезды есть помощник, которые вытирает душевую насухо к ее приходу.

Кристиан Бейл

В своих интервью исполнитель роли Бэтмена не раз открыто заявлял, что со своими коллегами он не дружит. А съемочные команды не раз жаловались на его поведение на площадках. Так, во время съемок фильма "Терминатор-4" Кристиан Бейл несколько минут кричал на оператора за то, что тот якобы отвлек его своим присутствием от сложной сцены.

Джулия Робертс

Джулию Робертс также нельзя назвать прилежной актрисой на съемочных площадках. Как рассказывали очевидцы, звезду может начать раздражать любая мелочь, будь то погода или окружающие ее люди. Однажды актриса также вывела Стивена Спилберга из себя, из-за чего тот практически полностью вырезал ее сцены из фильма "Капитан Крюк". А в интервью для 60 Minutes на вопрос, будет ли он работать с Джулией и дальше, Спилберг ответил: "Нет. Это было не лучшее время".

Эдвард Нортон

Многие удивятся, но роль Халка во "Мстителях" должен был играть Эдвард Нортон, как и в фильме "Великолепный Халк". Однако студия Marvel отказалась от этой затеи из-за скверного характера актера:

"Дело не в деньгах. Просто мистер Нортон не желает и не умеет работать в команде".

Хотя все же агенты актера утверждают, что звезда и студия просто не смогли договориться о сумме гонорара.

Линдси Лохан

О плохих привычках Линдси Лохан слышал каждый. С характером, как утверждают ее коллеги и друзья, актрисе тоже не повезло. Съемки в кино девушка воспринимала как очередное развлечение, а не работу. Один из членов съемочной команды сериала "Управление гневом" рассказывал, что актриса могла не выходить из своего трейлера целый день или, например, вместо съемок отправиться на концерт к своему молодому человеку.

Звёзды,Линдси Лохан,Эдвард Нортон,Кристиан Бейл,Скарлетт Йоханссон,Джулия Робертс,Стивен Спилберг,Гвинет Пэлтроу,Риз Уизерспун,
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