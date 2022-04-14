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1 час назад

Певица Слава рассказала, как похудела на 10 кг за неделю по совету Валерии

runews24.ru

Она обратилась к коллеге по цеху Валерии, которая давно и плотно увлечена ЗОЖ. Всего за неделю, следуя советам Валерии Слава сбросила 10 кг.

Певица Слава рассказала, как похудела на 10 кг за неделю по совету Валерии
Фото: Из открытых источниковИз открытых источников

По словам певицы, главное – это отказаться от сахара и соли. На протяжении недели, рассказала Слава, она ела огурцы, брокколи и куриную грудку. Без соли.

Сначала ушла лишня жидкость, вспоминает певица, а затем начали растворяться и жировые отложения.

Съемки прошли на ура, и буквально на следующий день Слава сорвалась. Она призналась, что зависима от жареной картошки, селедки, докторской колбасы и майонеза.

И конечно килограммы вернулись, и даже с небольшим бонусом.

В такой диете важно соблюдать режим питания постоянно.

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