Рената Литвинова рассказала, кем работает во Франции

Рената Литвинова покинула страну в марте этого года. Актриса и режиссер переехала в Париж - там у нее есть в собственности квартира. В своем Telegram-канале актриса поделилась с подписчиками, чем сейчас занимается во Франции.

Фото: соцсети соцсети

"Ненавижу безделье (между моими больничными делами и написанием нового - кстати, скоро начну чтения) - снимаем небольшой фильм в костюмах любимого Дэмны BALENCIAGA - и встречаю много талантливых людей" - рассказала актриса.

Напомним, что отъезд из России Ренатой Литвиновой был очень резким, художественному руководителю театра, в котором она работала, Константину Хабенскому пришлось в экстренном режиме искать замену актрисе. По этой причине были отменены и гастроли в Санкт-Петербурге. Позже артистка принесла свои извинения зрителю и руководству театра, объяснив, что была на больничном.