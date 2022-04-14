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52 минуты назад

Рената Литвинова рассказала, кем работает во Франции

Мира Маркина

Рената Литвинова покинула страну в марте этого года. Актриса и режиссер переехала в Париж - там у нее есть в собственности квартира. В своем Telegram-канале актриса поделилась с подписчиками, чем сейчас занимается во Франции.

Рената Литвинова рассказала, кем работает во Франции
Фото: соцсетисоцсети

"Ненавижу безделье (между моими больничными делами и написанием нового - кстати, скоро начну чтения) - снимаем небольшой фильм в костюмах любимого Дэмны BALENCIAGA - и встречаю много талантливых людей" - рассказала актриса.

Напомним, что отъезд из России Ренатой Литвиновой был очень резким, художественному руководителю театра, в котором она работала, Константину Хабенскому пришлось в экстренном режиме искать замену актрисе. По этой причине были отменены и гастроли в Санкт-Петербурге. Позже артистка принесла свои извинения зрителю и руководству театра, объяснив, что была на больничном.

Ранее, мы писали, как Бузова прокомментировала роман с хоккеистом.

Звёзды,Рената Литвинова,Константин Хабенский,
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