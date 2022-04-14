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1 час назад

Киркоров объяснил, почему сын Стоцкой похож на него

Мира Маркина

Про роман Анастасии Стоцкой и Филиппа Киркорова ходили слухи еще двадцать лет назад, но сейчас разговоры об этой паре вновь приобрели актуальность, а причиной тому стала внешность сына Анастасии. Пользователи в Сети обсуждают сильное сходство мальчика и сына Филиппа Киркорова - сын Стоцкой, действительно, тоже похож на самого поп-короля. Киркоров дал большое интервью радио "Комсомольская правда", где и прокомментировал слухи.

Киркоров объяснил, почему сын Стоцкой похож на него
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Вы представляете, насколько кармически мы были вместе. Настя меня спасала в тот период от крайней черты" - так Филипп ответил на вопрос о сходстве ребенка Анастасии с ним.

Также Киркоров поделился, что Стоцкая была для него особенным человеком. Он утверждает, что если бы они тогда не прекратили отношения, то сейчас отмечали бы 20 лет совместной жизни. Артист признается, что тогда пожениться ему не позволил тот факт, что он еще был в отношениях с Пугачевой, однако они уже были на грани разрыва. Он отмечает, что хоть и любил Анастасию, но осознавал, что союз с ней будет всего лишь бегством от Аллы.

Ранее мы писали, как Бузова прокомментировала роман с хоккеистом.

Звёзды,Анастасия Стоцкая,Филипп Киркоров,
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