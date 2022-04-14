Киркоров объяснил, почему сын Стоцкой похож на него

Про роман Анастасии Стоцкой и Филиппа Киркорова ходили слухи еще двадцать лет назад, но сейчас разговоры об этой паре вновь приобрели актуальность, а причиной тому стала внешность сына Анастасии. Пользователи в Сети обсуждают сильное сходство мальчика и сына Филиппа Киркорова - сын Стоцкой, действительно, тоже похож на самого поп-короля. Киркоров дал большое интервью радио "Комсомольская правда" , где и прокомментировал слухи.

Также Киркоров поделился, что Стоцкая была для него особенным человеком. Он утверждает, что если бы они тогда не прекратили отношения, то сейчас отмечали бы 20 лет совместной жизни. Артист признается, что тогда пожениться ему не позволил тот факт, что он еще был в отношениях с Пугачевой, однако они уже были на грани разрыва. Он отмечает, что хоть и любил Анастасию, но осознавал, что союз с ней будет всего лишь бегством от Аллы.