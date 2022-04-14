«Хватали за все части тела»: что пережили солистки «ВИА Гры»

Продюсер Константин Меладзе принял решение ликвидировать ООО «Группа «ВИА гра». Появились слухи о том, что весь состав распустили и группа перестанет существовать. Однако представители высказались, что произошла реорганизация, и уже подготовлены новые документы. Пока неизвестно, будет ли коллектив иметь другое название, и останется ли нынешний состав участниц. По этому случаю «Рамблер» решил вспомнить историю группы и то, как появилась идея ее создания.

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«Голос. Радость. Артистизм»

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Идея создания группы принадлежит телепродюсеру Дмитрию Костюку. Он отметил успех подобных групп на Западе и в России, поэтому решил организовать такой же музыкальный коллектив на Украине. Продюсером стал Константин Меладзе, который и раньше работал с Костюком.

«Когда я задумал создать “ВИА Гра”, то долго уговаривал его найти время и заняться помимо своего брата еще и женским проектом. Константин согласился писать песни для группы и стал моим компаньоном», — говорил Костюк.

Сначала планировалось сделать трио, но потом создатели решили остановиться на дуэте. В самый первый состав вошли Алена Винницкая и Надежда Грановская. По одной из версий, название группы появилось от производных фамилий и имен участниц — были взяты первые буквы фамилии и имени Винницкой, а во вторую часть вошла фамилия Грановской.

Кадр из видео

Есть еще одна версия, согласно которой ВИА расшифровывается как «вокально-инструментальный ансамбль», а Гра — означает «игра» с украинского. Также есть гипотеза, которая гласит, что Гра — аббревиатура от «Голос. Радость. Артистизм». Точной версии о том, почему было выбрано именно такое название, не существует.

Цена славы

Первый состав группы прожил два года, после этого началась история трио «ВИА Гры». На протяжении первых трех лет работы постоянной солисткой оставалась Алена Винницкая. Позже в интервью она рассказывала, что участие в группе, несмотря на славу, стало для нее тяжелым испытанием. На ее состоянии сказался не только стресс, но и то, что солистки стали объектом желания многих мужчин.

«У нас был концерт в Крыму, на котором было не очень много людей. Мы выходили после концерта, а молодые ребята, то есть фанаты группы, уже стоят вереницей. И пока мы шли через эту толпу, нас хватали за все части тела. Кто куда успел дотянуться. Это было ужасно», — рассказывала она.

При этом продюсеры и представители группы оберегали девушек от нападок всеми возможными случаями. Например, их звали на приватные концерты в бани и сауны, но представители на такие запросы отвечали отказом.

По словам Винницкой, стресс и нервные срывы сплотили ее с Грановской, несмотря на то, что они были разными. Между ними никогда не было конфликтов. Однако, когда в группу пришла Анна Седокова, все стало сложнее, потому что надо было учитывать интересы трех солисток, но и с этим девушки смогли справиться.

Кроме того, Анна седокова рассказывала о том, что среди девушек всегда шла жесткая конкуренция, которую организовывали сами продюсеры. Она также пожаловалась на психологическое давление со стороны продюсеров.

«Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами не как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: “Ну что, кто станет моей музой сегодня?”. Создавалась такая конкуренция, в которой постоянно надо было доказывать, что ты лучше»

С тех пор состав группы регулярно менялся. Одни девушки уходили, приходили новые, проводились кастинги. За всю историю коллектива состав менялся около 20 раз, среди самых известных участниц были: Надежда Грановская, Алена Винницкая Татьяна Найник, Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева и другие.

Солистки-жены и домогательства

Скандалы сопровождали «ВИА Гру» на протяжении всей истории группы. Причиной тому стали слухи о взаимоотношениях братьев Меладзе с участницами. Некоторые солистки после ухода из группы рассказывали, что продюсеры позволяли себе чуть больше. В то же время другие свидетели ситуации говорили о том, что девушки сами приставали к руководству группы.

Кадр из видео

Одной из первых о домогательствах заговорила Татьяна Найник. Спустя девять лет после ухода из группы она рассказала о том, что продюсеры позволяли себе чуть больше, чем должны были.

«Однажды он меня не по-отечески обнял. Любая женщина поймет такой намек. Дальше начались переписки. Потом я уже поняла, что Костя так переписывался чуть ли не со всеми девушками круглосуточно», — высказалась Найник о поведении продюсера.

Однако другие участницы не подтвердили слова Найник. Джанабаева заявила, что Константин Меладзе не способен на домогательства, Эрика Герцег говорила, что относилась к продюсеру, как к отцу. Грановская тоже заявила, что никогда не подвергалась харассменту.

Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина рассказывала, что виноваты в домогательствах сами девушки и поведала об истории, которую она наблюдала лично, когда еще состояла в отношениях с певцом.

«Начало нулевых, шла съемка в Киеве. На ней присутствовали Костя и одна дама, которая вела себя самым неприличным образом. На глазах у всех она приставала к продюсеру. Самое отвратительное, что я ей не мешала! Костя был сильно смущен»