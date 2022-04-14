Панические атаки Крида и ДТП Элджея: что происходит со звездами в Дубае

«Там сумасшедший человек. В какой бы я стране не был — она меня находит везде. Я в Египет прилетел — она там была. У меня другой вопрос — как она виллу нашла? Я столько раз ей говорил, что не хочу с ней общаться, но смысла никакого. Она доставала Артика, Джигана и всех артистов, но приходить в дом это слишком. У нее не все хорошо с головой. Человек ворвался в чужой дом, ее держат люди»,