Панические атаки Крида и ДТП Элджея: что происходит со звездами в Дубае

Российских звезд в Дубае преследует череда неприятностей: находясь в ОАЭ Моргенштерн подтвердил развод с Диларой, Егор Крид признался, что мучается от панических атак, а Элджей и вовсе попал в ДТП. Что происходит со знаменитостями на элитных курортах, разбираемся в материале «Рамблера».
Пока Моргенштерн и Дилара пытаются разобраться в отношениях и пережить развод, Егор Крид, например, уже продолжительное время не может спать спокойно и испытывает тревогу.
«Две недели не было панических атак! Это мой рекорд за последнее время. Но вчера словил очень неприятную за ужином, и сегодня состояние предпаническое какое-то из-за недосыпа, а еще потому, что обгорел. Но я постараюсь больше не словить ее»,
— признался артист в социальных сетях.
Отметим, что это не единственная проблема рэпера: так, Крид рассказал, что его уже на протяжении нескольких лет преследует одна фанатка. Она отслеживает местоположение артиста и прилетает абсолютно в любую точку планеты, где находится певец.
«Там сумасшедший человек. В какой бы я стране не был — она меня находит везде. Я в Египет прилетел — она там была. У меня другой вопрос — как она виллу нашла? Я столько раз ей говорил, что не хочу с ней общаться, но смысла никакого. Она доставала Артика, Джигана и всех артистов, но приходить в дом это слишком. У нее не все хорошо с головой. Человек ворвался в чужой дом, ее держат люди»,
— поделился Крид во время онлайн-трансляции стримера Славы Бустера в марте этого года.
Преследуют неприятности в Дубае и рэпера Элджея, в начале апреля стало известно, что он попал в ДТП. В социальных сетях он опубликовал фотографию разбитого автомобиля — пострадала передняя часть Lamborghini Urus. Правда, о причинах и последствиях случившегося Элджей не сообщил.