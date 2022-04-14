Как сложилась судьба звезды “Отпетых мошенников”?

У красавчика-блондина из “Отпетых мошенников” было самое большое количество поклонниц по сравнению с его товарищами по группе. Сегодня Сергею Аморалову 43 года. В прошлом году группа распалась со скандалом. После ухода из коллектива Гарика Богомазова , друзья выступали дуэтом. Однако в 2021 году Том Хаос узнал, что Сергей Аморалов присваивает себе большую часть гонорара, скрывает реальную прибыль от выступлений. В итоге, тоже между ними случился скандал.

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В личной жизни артиста тоже были разные истории. На пике своей популярности Сергей встречался со звездой ВИА «Сливки» Дарьей Ермолаевой. Оба красивые, знаменитые, молодые. Вот только эти отношения долго не продержались. Роман закончился через три года.