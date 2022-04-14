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15 минут назад

Как сложилась судьба звезды “Отпетых мошенников”?

New Magazine

У красавчика-блондина из “Отпетых мошенников” было самое большое количество поклонниц по сравнению с его товарищами по группе. Сегодня Сергею Аморалову 43 года. В прошлом году группа распалась со скандалом. После ухода из коллектива Гарика Богомазова , друзья выступали дуэтом. Однако в 2021 году Том Хаос узнал, что Сергей Аморалов присваивает себе большую часть гонорара, скрывает реальную прибыль от выступлений. В итоге, тоже между ними случился скандал.

Как сложилась судьба звезды “Отпетых мошенников”?
Фото: New MagazineNew Magazine

В личной жизни артиста тоже были разные истории. На пике своей популярности Сергей встречался со звездой ВИА «Сливки» Дарьей Ермолаевой. Оба красивые, знаменитые, молодые. Вот только эти отношения долго не продержались. Роман закончился через три года.

В 2008 году он женился на модели Марии Эдельвейс. Пара до сих пор счастлива в браке. Омрачает лишь одно – дети у Сергея и Марии за это время так и не появились. Поклонники отмечают, что с годами кумир заметно изменился, потерял былую форму, но остался с той же очаровательной улыбкой.

Звёзды,Сергей Аморалов,Дарья Ермолаева,
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