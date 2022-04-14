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1 час назад

Звезды, которые увели мужчин из семьи

WomanHit.ru

Иногда законный брак партнера не мешает началу нового романа, такие истории могут быть счастливыми или трагичными.

Звезды, которые увели мужчин из семьи
Фото: Кадр из фильма "Оттепель"Кадр из фильма "Оттепель"

Говорят, на чужом несчастье счастья не построишь, но некоторые уверены, что в любви все средства хороши. Знаменитых разлучниц не смущает, что понравившийся мужчина был женат. Иногда такие истории заканчиваются хэппи-эндом, иногда — полным разочарованием.

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Кристина Асмус и Гарик Харламов

Сейчас юморист шутит, что больше никогда не свяжет себя отношениями с актрисой. Во время развода с Кристиной Асмус он потерял половину дома и почти 20 лишних килограммов, а ведь их история многим казалась очень романтичной. Обаятельный комик и хрупкая артистка познакомились на работе, они так понравились друг другу, что уже после первого свидания решили не расставаться. Правда, Гарик все еще был женат на Юлии Лещенко: он уверял, что с женой давно не общается, но супруга юмориста считала иначе.

Вскоре Харламов развелся с Юлией и отправился в загс с Кристиной. Бывшая жена не устраивала артисту скандалов, лишь заметила, что увести мужчину из семьи — не лучшее решение для начала счастливых отношений. Так и вышло, через восемь лет Гарик и Кристина развелись, а теперь отзываются друг о друге весьма скептически.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Эта пара стала одной из самых любимых публикой в отечественном шоу-бизнесе. Елизавета и Максим смотрятся невероятно гармонично вместе и кажутся совершенно счастливыми. Но начало их отношений не было безоблачным. Актер состоял в браке с Яной Сексте уже несколько лет, когда встретил Боярскую. Обманывать жену Максим не хотел и сразу сообщил, что влюбился в другую.

Супруга артиста измену и развод переживала тяжело, да и сам Матвеев вспоминает тот период, как один из самых трудных в своей жизни. Впрочем, Максиму и Яне удалось сохранить теплые отношения, а вскоре актриса встретила нового возлюбленного.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

В 2015 году Светлана Бондарчук показала мужу начинающую актрису с необычным именем Паулина и восхитилась красотой девушки. Федор заинтересовался девушкой и пригласил ее на съемки шоу «Кино в деталях», так начался их роман. Андреева не любит вспоминать о том, что в начале отношений Бондарчук был женам, а сам режиссер уверяет, что давно не жил со Светланой.

Сейчас Федор и Паулина счастливы вместе и растят сына Ивана, а бывшая жена обрела свое счастье с архитектором по имени Сергей.

Анна Седокова и Янис Тимма

Певицу не зря считают роковой женщиной: перед ее чарами не смог устоять баскетболист, который на девять лет моложе звезды. Правда, публику смущала не разница в возрасте Анны и ее возлюбленного, а то, что в начале их романа спортсмен был женат. Его супруга незадолго до знакомства Яниса и Седоковой родила сына, но малыш не смог скрепить союз.

В интервью баскетболист уверял, что отношения разрушены давно, но жена Тиммы признавалась, что о разводе узнала из прессы. Она упрекала спортсмена в измене и предательстве. Сейчас Янис счастлив с Анной, певица уверена, что именно этого мужчину ждала так долго и даже мечтает подарить ему ребенка.

Константин Ивлев и Валерия Куденкова

Двое детей, счастливый брак и общий бизнес — казалось, что шеф-повар вполне доволен семейной жизнью. О жене он говорил с нежностью и заверял, что хранит ей верность. Но однажды на Даниловском рынке Константин встретил Валерию Куденкову и… пропал. По крайней мере, именно так он вспоминает знакомство с моделью. Девушку не смущало, что ее новый возлюбленный женат, но расстаться с супругой решил сам шеф-повар.

Он уверен, что встретил женщину, с которой вместе встретит старость. Константин построил для Валерии роскошный дом, а недавно у пары родилась дочь. Смогла ли простить бывшего мужа его первая супруга, неизвестно. Теперь она не комментирует личную жизнь.

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк

Об этом романе говорили все: актеры, исполнившие роли влюбленных в ситкоме «Моя прекрасная няня», перенесли чувства своих героев и в реальную жизнь. Правда, Сергей в момент знакомства с Анастасией был женат на Вере Новиковой. Некоторое время он скрывал новый роман от супруги, но папарацци то и дело фотографировали артистов вместе, поэтому серьезный разговор с Верой все же состоялся.

Сергей развелся и погрузился в отношения с Анастасией. Однако в этом случае поговорка оказалась верной: роман продлился недолго. Жигунов вернулся в бывшей жене и долго добивался ее прощения.

Вновь наступившая семейная идиллия продлилась несколько лет, пока любвеобильный Сергей вновь не встретил яркую брюнетку: Виктория Ворожбит, которую то и дело сравнивают с Заворотнюк, покорила актера. Ради нее он развелся во второй раз и переехал из столицы в загородный дом.

Звёзды,Вера Новикова,Юлия Лещенко,Янис Тимма,Сергей Жигунов,Константин Ивлев,Гарик Харламов,Кристина Асмус,Анастасия Заворотнюк,Анна Седокова,Федор Бондарчук,Светлана Бондарчук,Максим Матвеев,Елизавета Боярская,Паулина Андреева,
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