Звезды, которые увели мужчин из семьи

Иногда законный брак партнера не мешает началу нового романа, такие истории могут быть счастливыми или трагичными.

Фото: Кадр из фильма "Оттепель" Кадр из фильма "Оттепель"

Говорят, на чужом несчастье счастья не построишь, но некоторые уверены, что в любви все средства хороши. Знаменитых разлучниц не смущает, что понравившийся мужчина был женат. Иногда такие истории заканчиваются хэппи-эндом, иногда — полным разочарованием.

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Кристина Асмус и Гарик Харламов

Сейчас юморист шутит, что больше никогда не свяжет себя отношениями с актрисой. Во время развода с Кристиной Асмус он потерял половину дома и почти 20 лишних килограммов, а ведь их история многим казалась очень романтичной. Обаятельный комик и хрупкая артистка познакомились на работе, они так понравились друг другу, что уже после первого свидания решили не расставаться. Правда, Гарик все еще был женат на Юлии Лещенко: он уверял, что с женой давно не общается, но супруга юмориста считала иначе.

Вскоре Харламов развелся с Юлией и отправился в загс с Кристиной. Бывшая жена не устраивала артисту скандалов, лишь заметила, что увести мужчину из семьи — не лучшее решение для начала счастливых отношений. Так и вышло, через восемь лет Гарик и Кристина развелись, а теперь отзываются друг о друге весьма скептически.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Эта пара стала одной из самых любимых публикой в отечественном шоу-бизнесе. Елизавета и Максим смотрятся невероятно гармонично вместе и кажутся совершенно счастливыми. Но начало их отношений не было безоблачным. Актер состоял в браке с Яной Сексте уже несколько лет, когда встретил Боярскую. Обманывать жену Максим не хотел и сразу сообщил, что влюбился в другую.

Супруга артиста измену и развод переживала тяжело, да и сам Матвеев вспоминает тот период, как один из самых трудных в своей жизни. Впрочем, Максиму и Яне удалось сохранить теплые отношения, а вскоре актриса встретила нового возлюбленного.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

В 2015 году Светлана Бондарчук показала мужу начинающую актрису с необычным именем Паулина и восхитилась красотой девушки. Федор заинтересовался девушкой и пригласил ее на съемки шоу «Кино в деталях», так начался их роман. Андреева не любит вспоминать о том, что в начале отношений Бондарчук был женам, а сам режиссер уверяет, что давно не жил со Светланой.

Сейчас Федор и Паулина счастливы вместе и растят сына Ивана, а бывшая жена обрела свое счастье с архитектором по имени Сергей.

Анна Седокова и Янис Тимма

Певицу не зря считают роковой женщиной: перед ее чарами не смог устоять баскетболист, который на девять лет моложе звезды. Правда, публику смущала не разница в возрасте Анны и ее возлюбленного, а то, что в начале их романа спортсмен был женат. Его супруга незадолго до знакомства Яниса и Седоковой родила сына, но малыш не смог скрепить союз.

В интервью баскетболист уверял, что отношения разрушены давно, но жена Тиммы признавалась, что о разводе узнала из прессы. Она упрекала спортсмена в измене и предательстве. Сейчас Янис счастлив с Анной, певица уверена, что именно этого мужчину ждала так долго и даже мечтает подарить ему ребенка.

Константин Ивлев и Валерия Куденкова

Двое детей, счастливый брак и общий бизнес — казалось, что шеф-повар вполне доволен семейной жизнью. О жене он говорил с нежностью и заверял, что хранит ей верность. Но однажды на Даниловском рынке Константин встретил Валерию Куденкову и… пропал. По крайней мере, именно так он вспоминает знакомство с моделью. Девушку не смущало, что ее новый возлюбленный женат, но расстаться с супругой решил сам шеф-повар.

Он уверен, что встретил женщину, с которой вместе встретит старость. Константин построил для Валерии роскошный дом, а недавно у пары родилась дочь. Смогла ли простить бывшего мужа его первая супруга, неизвестно. Теперь она не комментирует личную жизнь.

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк

Об этом романе говорили все: актеры, исполнившие роли влюбленных в ситкоме «Моя прекрасная няня», перенесли чувства своих героев и в реальную жизнь. Правда, Сергей в момент знакомства с Анастасией был женат на Вере Новиковой. Некоторое время он скрывал новый роман от супруги, но папарацци то и дело фотографировали артистов вместе, поэтому серьезный разговор с Верой все же состоялся.

Сергей развелся и погрузился в отношения с Анастасией. Однако в этом случае поговорка оказалась верной: роман продлился недолго. Жигунов вернулся в бывшей жене и долго добивался ее прощения.