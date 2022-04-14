СМИ: у Александра Васильева случился гипертонический криз

Историк моды и телеведущий Александр Васильев чуть не попал в больницу после резкого повышения артериального давления.
Из-за тяжелого состояния Ведущему пришлось вызвать бригаду скорой помощи.
Знаменитый искусствовед пожаловался приехавшим медикам на аритмию, головную боль, головокружение, боли в груди.
Врачи диагностировали гипертонический криз и предложили госпитализацию, но историк моды отказался.
Историк моды находился у себя дома на фрунзенской набережной, когда почувствовал недомогание.
«Да, он перенервничал, но причину вам передать не могу, так как нет полномочий, Сейчас Александру гораздо лучше. Насколько знаю, он уехал на отдых в Турцию», — рассказал источник МК.