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57 минут назад

СМИ: у Александра Васильева случился гипертонический криз

Диана Товсепова

Историк моды и телеведущий Александр Васильев чуть не попал в больницу после резкого повышения артериального давления.

СМИ: у Александра Васильева случился гипертонический криз
Фото: Кадр из передачи "Модный приговор"Кадр из передачи "Модный приговор"

Из-за тяжелого состояния Ведущему пришлось вызвать бригаду скорой помощи.

Знаменитый искусствовед пожаловался приехавшим медикам на аритмию, головную боль, головокружение, боли в груди.

Врачи диагностировали гипертонический криз и предложили госпитализацию, но историк моды отказался.

Историк моды находился у себя дома на фрунзенской набережной, когда почувствовал недомогание.

«Да, он перенервничал, но причину вам передать не могу, так как нет полномочий, Сейчас Александру гораздо лучше. Насколько знаю, он уехал на отдых в Турцию», — рассказал источник МК.

Звёзды,Александр Васильев,
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