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24 минуты назад

Аль Пачино начал отношения с 28-летней девушкой

Диана Товсепова

Культовый актер Аль Пачино начал отношения с 28-летней кинопродюсеркой Нур Альфаллой. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на свой источник.

Аль Пачино начал отношения с 28-летней девушкой
Фото: Кадр из фильма "Ирландец"Кадр из фильма "Ирландец"

Звезду "Крестного отца" с молодой подругой заметили во время ужина в одном из калифорнийских ресторанов. Сообщается, что 81-летний Аль Пачино вступил в новые отношения во время пандемии.

«Она была с Алом некоторое время, и они очень хорошо ладят. Разница в возрасте не кажется проблемой, хотя он старше ее отца», — отмечает источник издания.

По данным СМИ, ранее уже Нур Альфалла встречалась с мужчинами почтенного возраста: она состояла в отношениях с 78-летним фронтменом группы The Rolling Stones Миком Джаггером и 60-летним миллиардером Николасом Берггрюеном.

Кроме того, девушка была замечена с 91-летним режиссером Клинтом Иствудом, но по ее словам Иствуд - просто друг ее семьи.

Ранее мы писали о том, что чехол для телефона Аль Пачино вызвал шумные обсуждения в соцсетях.

Звёзды,Аль Пачино,Клинт Иствуд,Мик Джаггер,
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