Вырастил сына, похоронил жену и дочь: радости и горести Бедроса Киркорова

Который день поклонники переживают из-за состояния Бедроса Киркорова. Появилась информация, что народный артист РФ угодил в больницу — подвело сердце. Сам Бедрос Филиппович настроен по-боевому: справляться с трудностями и даже бедами ему не впервой. Что известно о Киркорове-старшем кроме того, что он отец короля российской эстрады, в бытность выступал вместе с Леонидом Утесовым и его коллективом, становился лауреатом международных конкурсов?

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Армянин, а не болгарин

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Бедрос родился 89 лет назад в Варне в семье сапожника. Фамилия родителей была Крикорян. Так что происходит Бедрос из турецких армян, осевших на территории современной Болгарии. Он, брат и сестра просто переделали фамилию на болгарский лад — стали Киркоровыми.

Обучившись сапожному делу, пел оперные арии

Бедрос пошел по стопам отца — освоил профессию сапожника. Вместе с родителями он пел в церковном хоре, а потом без музыки уже не мог и начал выступать в хоре городском. Строгую маму тронули успехи сына, она даже оплатила частные уроки вокала, благодаря которым Бедрос однажды смог исполнить партию Альфредо в «Травиате» на сцене оперного театра. Киркоров произвел впечатление на известных советских композиторов — Арама Хачатуряна и Арно Бабаджаняна. Благодаря их рекомендациям сначала оказался в Ереванской консерватории, а затем в московском ГИТИСе. Устроился в Москонцерт, выступал с ведущими советскими коллективами. Давал концерты в странах соцлагеря, записывал пластинки на фирме «Мелодия».

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Нашел жену в зрительном зале

В 1964 году Бедрос выступал в Сочи. В летний театр, где проходила программа, пришла вместе с матерью отдыхающая Виктория Лихачева. Известно, что до этой встречи она работала в Министерстве иностранных дел. Девушка решила взять автограф у артиста, а кончилось все для нее скорым замужеством и рождением сына Филиппа. Будущего короля российской эстрады назвали в честь деда.

Экспресс газета

Работу Виктория бросила, семья часто гастролировала вместе с ее главой. Супруги прожили в браке почти 30 лет, а в 1994-м Виктория умерла от рака печени. Даже добытые самые современные лекарства продлили ей жизнь всего на два года.

Новая любовь и смерть дочери

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Несколько лет Бедрос Филиппович был один, а потом все-таки женился повторно — на докторе экономических наук Людмиле Смирновой. В 1997 году пара обвенчалась в Софийском соборе Новгородского кремля. Киркорову — старшему тогда было уже за 60, а Смирновой — за 40. При этом они сумели стать родителями, но счастье продлилось недолго. На свет появилась сильно недоношенная девочка весом меньше килограмма. Ребенок прожил всего неделю.

«Я видел дочку в инкубаторе. Мы успели дать ей имя Ксения в честь Ксении Петербургской», — с горечью рассказывал Бедрос в программе «Секрет на миллион». Больше детей у Киркорова и Смирновой не было.

Две встречи с ковидом

В первый раз Бедрос Филиппович перенес ковид в 2020 году. Болел очень тяжело, но выкарабкался. В марте 2021-го коронавирус у Киркорова — старшего обнаружили вновь. В этот раз болезнь протекала в легкой форме, но все равно на несколько дней артиста положили в клинику. Что касается нынешней госпитализации, то ее Бедрос Киркоров прокомментировал телеканалу «Звезда». Он отрицает, что сейчас столкнулся с последствиями коронавируса.

Экспресс газета

«Никакого последствия коронавируса нет. Есть совсем другая причина, что я в больнице — кашель, давление», — утверждал артист.