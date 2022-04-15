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3 часа назад

Беременная Рианна бросила отца ребенка из-за измены с подругой

Даша Краснова

Перед родами в жизни певицы произошла неприятность. По данным западных СМИ, Рианна прекратила отношения с рэпером A$AP Rocky из-за его измены с близкой подругой, дизайнером обуви Аминой Муадди.

Беременная Рианна бросила отца ребенка из-за измены с подругой
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Однако пара эту информацию не подтвердила и даже некоторые известные персоны сочли новость пиаром.

«A$AP Rocky изменил беременной Рианне с ее подругой дизайнером обуви Amina Muaddi. И они расстались. Ее туфли ты мечтала купить год назад. И она красотка, я давно за ней слежу. Удивительно, что одновременно с появлением этой новости последний пост у Амины посвящен Рианне. Рири давно поддерживает бренд подруги, и впервые многое услышали о нем именно от певицы. Но если посмотреть под другим углом и вспомнить ситуацию когда в лифте подрались Джей Зи и сестра Бейонсе, а после этого за один день продали свой тур... Так что я не очень верю», — написала Анна Седокова в своем Telegram-канале.

Другие селебрити считают, что рэперы не самые надежные партнеры, поэтому даже если информация подтвердится, это будет неудивительно.

До этого мы рассказывали, что беременность стала сюрпризом для Рианны.

Звёзды,Джей Зи,Рианна,Анна Седокова,
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