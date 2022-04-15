Беременная Рианна бросила отца ребенка из-за измены с подругой

«A$AP Rocky изменил беременной Рианне с ее подругой дизайнером обуви Amina Muaddi. И они расстались. Ее туфли ты мечтала купить год назад. И она красотка, я давно за ней слежу. Удивительно, что одновременно с появлением этой новости последний пост у Амины посвящен Рианне. Рири давно поддерживает бренд подруги, и впервые многое услышали о нем именно от певицы. Но если посмотреть под другим углом и вспомнить ситуацию когда в лифте подрались Джей Зи и сестра Бейонсе, а после этого за один день продали свой тур... Так что я не очень верю», — написала Анна Седокова в своем Telegram-канале.