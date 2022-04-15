Измена с подругой и развод: что происходило со звездами на этой неделе

Моргенштерн разводится с Диларой, а A$AP Rocky изменяет беременной Рианне: рассказываем, что происходило в мире звезд с 9 по 15 апреля в материале «Рамблера».

Рианна и A$AP Rocky расстаются

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Вот уж неожиданные новости: зарубежные СМИ сообщили о том, что звезды расстались якобы из-за того, что A$AP Rocky изменил Рианне с дизайнером Аминой Муадди. Отметим, что предполагаемая любовница артиста является близкой подругой певицы. Звезда давно носит туфли бренда Муадди, дизайнер даже помогала Рианне в работе над капсульными коллекциями Fenty.

В социальных сетях Амины сейчас творится настоящий хаос: в комментариях поклонники певицы засыпали девушку обвинениями и оскорблениями.

Напомним, что сейчас Рианна находится на последних месяцах беременности, они с A$AP Rocky ждут своего первого ребенка.

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Жена Гуфа беременна?

Поклонники вовсю обсуждают беременность избранницы Гуфа, поводом для слухов стал новый трек музыканта. В песне «Улыбнись» есть строчки «У меня вторая жена — по моему, хорошая. Я хочу дочку, и монетка уже подброшена». Фанаты тут же решили, что так рэпер намекает на интересное положение своей супруги. Официально пара никак не комментировала догадки пользователей, однако слухи о скором пополнении в семье артиста ходили и раньше.

Напомним, в октябре прошлого года Гуф сделал предложение Юлии Королевой в узком семейном кругу, а в уже в декабре они поженились.

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Моргенштерн разводится

Новость о разводе Моргенштерна всколыхнула социальные сети: сначала музыкант намекнул на расставание с возлюбленной в новом треке «Селяви», а позже Дилара подтвердила разрыв, опубликовав видео на своем YouTube-канале, в котором откровенно рассказала об их отношениях и браке с музыкантом.

«После свадьбы, наверное, начался самый худший период наших отношений. Наверное, просто брак — это не для нас история»,

— призналась девушка.

Напомним, пара встречалась с 2017 года. В 2019 Моргенштерн и Дилара объявили о расставании. Тогда артист говорил, мол, «это не любовь была», и признавался в изменах. Но уже через несколько месяцев Алишер и Дилара начали регулярно проводить время вместе и публиковать совместные фото. В конце прошлого года они поженились, громкая церемония бракосочетания прошла в стиле 90-х.

Соцсети

Эмбер Херд и Джонни Депп снова встретились в суде

Эти двое все никак не успокаиваются: на днях прошло новое судебное заседание, на котором планировали обсуждать иск о клевете, выдвинутый Джонни Деппом против Эмбер Херд. Однако в ходе слушаний всплыли новые подробности скандального брака звезд. Так, актриса обвинила (в который раз, кстати) экранного Джека Воробья в насилии. По ее словам, он напал на нее практически сразу после свадьбы во время поездки в Австралию.

«Через три дня после прибытия в Австралию с ней произошли ужасные вещи. Он сорвал с нее ночную рубашку, прижал ее к бару и бросал в нее бутылки. Затем он таскал ее по полу по битому стеклу и бил ее ногами. Он говорил, что хочет убить ее, потому что ненавидит»,

— заявила адвокат актрисы во время заседания.

Напомним, Депп и Херд не первый год выясняют отношения: сразу после развода актриса обвинила экс-супруга в домашнем насилии. Какое-то время суд был на стороне девушки, а карьера Джонни пошла под откос. Однако он не намерен сдаваться и сейчас пытается очистить свое имя после того, как газета The Sun заклеймила его «избивающим жену».

Бритни Спирс и ее возлюбленный ждут ребенка

Личная жизнь Бритни Спирс, кажется, налаживается: певица сообщила, что она и ее избранник Сэм Асгари ждут ребенка. Позже новость подтвердил и жених звезды.

«Брак и рождение детей – естественная часть крепких отношений, наполненных любовью и взаимным уважением. Отцовство — это именно то, чего я так долго искал, я отношусь к этому серьёзно. Это самая важная часть жизни, которую мне предстоит пройти»,

— написал Сэм Асгари в социальных сетях.

Напомним, Бритни Спирс и Сэм Асгари встречаются около пяти лет. Осенью прошлого года он сделал певице предложение, а сейчас пара готовится к свадьбе.