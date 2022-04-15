Избиения и измены: с кем встречалась Рианна до A$AP Rocky

В западных СМИ появилась информация, что певица Рианна рассталась с рэпером A$AP Rocky, от которого ждет ребенка. Причиной разрыва стали, по слухам, его измены с близкой подругой — дизайнером обуви Аминой Муадди. Вспоминаем, в каких отношениях до этого состояла знаменитость.

Крис Браун

Роман с певцом Крисом Брауном, наверное, самый известный в личной жизни Рианны. Их отношения начались, когда звезде было 19 лет. В 2009 году Крис Браун избил Рианну. Певица подала на него в суд, и его приговорили к исправительным работам на полгода и условному сроку на пять лет.

"Мы спорили, спорили, спорили и я помню, как она пыталась меня ударить. Тогда я ударил ее крепко сжатым кулаком и разбил ей губу. Увидел это и ужаснулся: «Какого черта я так ее ударил?» Она сплюнула кровь мне в лицо. Это меня разозлило, поэтому началась драка в машине", - рассказывал Крис Браун в своем документальном фильме "Крис Браун: добро пожаловать в мой мир".

После Браун сожалел о содеянном и пытался вернуть звезду. Вышло это только в 2012 году. Знаменитости снова сошлись, но роман продлился недолго, всего около полугода, и весной 2013 года они снова расстались.

Бейсболисты Мэтт Кэмп и Джей Ар Смит

В 22 года Рианна начала встречаться с бейсболистом Los Angeles Dodger Мэттом Кемпом. Они познакомились на съемках клипа певицы. Пара была в отношениях в течение года. Знаменитость успела даже познакомиться с родителями возлюбленного, но вскоре они расстались. Инициатором разрыва стала Рианна, но причина неизвестна.

Еще один баскетболист, с которым некоторое время провстречалась Рианна - Джей Ар Смит. Спортсмен встречался со знаменитостью и вел разгульный образ жизни. Певица даже писала в своих соцсетях, что его игровой кризис связан с "зависанием в клубах":

"Его задница мучается от похмелья после еженощного зависания в клубах по ходу плей-офф".

Ашер

В 2011 году СМИ приписывали Рианне роман с певцом Ашером. По слухам, романтические отношения завязались на музыкальном фестивале Coachella в Лос-Анджелесе. После знаменитости встречались в Нью-Йорке, но официального подтверждения их отношений так и не было.

Дрейк

Несколько лет ходили слухи, что Рианна состоит в отношениях с рэпером Дрейком. Как признавался сам артист в 2016 году, он был влюблен в звезду с 22 лет. Они встречались, ходили вместе на концерты и свидания, и не скрывались. Дрейк хотел завести семью, но между ними ничего не вышло.

"Жизнь порой складывается так, что иногда она приносит нам очень тяжелые уроки. Например, когда-то все говорили о моих невероятных отношениях с Рианной, это правда было прекрасно. Но сейчас этой сказки нет. Все разрушено", - рассказывал Дрейк в ток-шоу The Shop.

Миллиардер из Саудовской Аравии

До того, как певица сошлась с A$AP Rocky, она три года встречалась с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. Пара начала отношения в 2017 году, а завершила в 2020-ом.

"Рианна и Хассан действительно любили друг друга, но у Хассана были трудности с имиджем Рианны из-за давления семьи, которая хотела, чтобы у него были более традиционные и сдержанные отношения. Его родные думают, что Рианна потрясающе красива, но ей стоит быть более кроткой, сдержанной и скромной", - сообщил инсайдер HollywoodLife.