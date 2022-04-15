«Взаимное насилие»: раскрыты подробности по делу Деппа и Херд

В деле о клевете между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд всплыли новые подробности. В суде выступили помощница американской актрисы и психолог, которая консультировала пару по семейным вопросам. Об этом сообщает Cosmo.

Кейт Джеймс рассказала, что Эмбер наняла ее в 2012 году в качестве личного помощника и работала с ней до 2015 года. По ее словам, Херд часто впадала в ярость и не стеснялась в выражениях.

«Однажды Джонни сделал замечание Эмбер по поводу того, что журналы валяются везде. Он сказал об этом спокойно, без криков, просто попросил ее убирать за собой. В ответ Эмбер взбесилась! Она кричала, вопила, оскорбляла его. Это была самая настоящая ярость», — рассказала Кейт.

Помощница также вспомнила, как Херд присылала ей сообщения с угрозами и днем, и ночью.

«Она могла позвонить мне в период с двух часов ночи до четырех часов утра и начать кричать. Бессмысленно, просто так, просто потому, что она могла наорать на меня. Никаких причин на это у нее, разумеется, не было», — сообщила Джеймс.

Она также отметила, что никогда не видела Херд с вырванными волосами или подбитым глазом. Потом она упомянула отношения Херд с сестрой. По ее мнению, актриса общалась с ней «как с собакой, которую постоянно пинают». Даже мать актрисы неоднократно плакала из-за того, что дочь грубила ей.

Помощница подтвердила, что Херд часто употребляла наркотики и алкоголь. Как пояснила Кейт, Эмбер не любила, когда Джонни не было рядом. Пытаясь изменить сознание, она хотела забыться, но делала только хуже не только себе, но и окружающим. При этом Эмбер не любила "тусоваться" с друзьями Деппа и называла их "стариками".

Затем показания дала клинический психолог, которая часто работала с Джонни и Эмбер. Она отметила, что Херд чаще была инициатором насилия.

«К сожалению, у Джонни действительно были проблемы с наркотиками. Я расцениваю это как попытку сбежать от реальности. Однажды он признался мне, что никогда не почувствует себя живым без веществ. Нам пришлось долго работать над этим, Джонни был сильно подавлен», — заявила Лорел Андерсон.

Во время совместных сеансов психотерапии Херд говорила так много, быстро и громко, постоянно перебивала Деппа.

«Эмбер была слишком возбуждена, эмоциональна. Джонни отличался спокойствием и желанием решить какие-то проблемы. Эмбер строила из себя жертву, которой не являлась», — пояснила Лорел.

Андерсон добавила, что Херд рассказывала ей, что чувствовала себя униженной, если Депп делал ей замечание.

«Она тут же начинала скандал. Ей хотелось драки, ссоры, он ничего не мог поделать. Я называю такое поведение взаимным насилием. Разумеется, со стороны Джонни я имею в виду его желание уйти от реальности», — добавила психолог.