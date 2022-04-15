Меган Фокс не ответила взаимностью на поцелуй жениха

На церемонии награждения Daily Front Row Awards гости и репортеры обратили внимание на напряженные отношения между Меган Фокс и ее женихом Колсоном Бейкером, выступающим под псевдонимом Machine Gun Kelly. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Меган Фокс открыто продемонстрировала свое недовольство бойфрендом. На мероприятии Колсон Бейкер обнял свою невесту за талию и пытался поцеловать в шею, а актриса, в свою очередь, в этот момент отвернулась от него, а затем и вовсе ушла прочь. Вся эта сцена произошла прямо перед камерами репортеров. Более того, Меган Фокс отказалась позировать вместе с Machine Gun Kelly.