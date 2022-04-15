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1 час назад

Меган Фокс не ответила взаимностью на поцелуй жениха

Мария Иглина

На церемонии награждения Daily Front Row Awards гости и репортеры обратили внимание на напряженные отношения между Меган Фокс и ее женихом Колсоном Бейкером, выступающим под псевдонимом Machine Gun Kelly. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Меган Фокс не ответила взаимностью на поцелуй жениха
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Меган Фокс открыто продемонстрировала свое недовольство бойфрендом. На мероприятии Колсон Бейкер обнял свою невесту за талию и пытался поцеловать в шею, а актриса, в свою очередь, в этот момент отвернулась от него, а затем и вовсе ушла прочь. Вся эта сцена произошла прямо перед камерами репортеров. Более того, Меган Фокс отказалась позировать вместе с Machine Gun Kelly.

Напомним, что в январе 2022 года всему миру стало известно о помолвке Колсона Бейкера и Меган Фокс. Дизайн кольца артист разработал сам, его стоимость оценивается в 75 тысяч долларов.

Ранее беременная Рианна бросила отца ребенка из-за измены с подругой.

Звёзды,Рианна,Меган Фокс,
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