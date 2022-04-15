"Не берите на себя смелость": Волочкова посмеялась над критиками

Анастасия Волочкова рассказала, что на сегодняшний день ей дозволено все, а также объяснила феномен своего успеха. Подробностями артистка поделилась в социальных сетях.
"Знаете, в чем феномен моего успеха? В том, что я настоящий человек, искренний, мне нечего скрывать. Если вы будете такими же, вы будете под куполом бога и ангелов-хранителей. Но пока вы не Анастасия Волочкова, не берите на себя смелость рассказывать всем, сколько я выпила и под какой елочкой писала",
— заявила балерина.
Волочкова также отметила, что она способна освоить практически любую профессию, если у нее будет на это желание. Танцовщица добавила, что искренне не понимает, почему ее счастливая, полная любви жизнь не дает покоя окружающим:
"Видимо, многие не могут простить мне моей красоты и славы… Люди, я призываю вас к благоразумию! Помните: наш единственный щит в том, чтобы не отвечать злом на зло, чтобы оставаться людьми".