"Не берите на себя смелость": Волочкова посмеялась над критиками

"Знаете, в чем феномен моего успеха? В том, что я настоящий человек, искренний, мне нечего скрывать. Если вы будете такими же, вы будете под куполом бога и ангелов-хранителей. Но пока вы не Анастасия Волочкова, не берите на себя смелость рассказывать всем, сколько я выпила и под какой елочкой писала",