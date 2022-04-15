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27 минут назад

Сергей Жуков рассказал, как в 12 лет оказался в психдиспансере

Мария Иглина

Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал, что в 12 лет он оказался в психдиспансере из-за игр в приставку. Подробностями артист поделился в социальных сетях.

Сергей Жуков рассказал, как в 12 лет оказался в психдиспансере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певец рассказал, что когда его родителей не было дома, он практически сутки провел перед телевизором, из-за чего у него позже начались галлюцинации:

"Когда я наконец-то отлип от монитора и закрыл глаза, мультики продолжились…И не только мультики, и не только с закрытыми глазами. Это были настоящие галлюцинации! Там бегал и Марио, и Аладдин, и принц Персии".

Родители Жукова решили отвезти сына в психдиспансер.

"Я благополучно провел там какое-то время, пока Марио окончательно не ушел из моего мира. После этого папа выдавал мне шнур от компьютера строго раз в неделю",

— признался артист и добавил, что он старается ограничивать своих детей в гаджетах.

Ранее Катя Гордон впервые высказалась о конфликте с Собчак.

Звёзды,Катя Гордон,Сергей Жуков,
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