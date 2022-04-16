"Не закрываю дверь в Россию": Данилко рассказал о будущем Сердючки

Андрей Данилко уже на протяжении полутора месяцев находится в Киеве. Артист не собирается никуда уезжать, а гастроли на паузе.

Верка Сердючка, образ которой создал Данилко, уже несколько лет не был желанным гостем в России. Из-за скандальной песни "Лаша тумбай", в которой некоторые общественные деятели расслышали слова "Russia, goodbye", его перестали пускать на российские федеральные каналы.

Отменились и его сольные концерты, чаще всего артист выступал для русских бизнесменов в Европе. Недавно в интервью израильским журналистам он неожиданно сказал, что не планирует завершать концертную деятельность в России.

«Я абсолютно не закрываю дверь, может произойти какой-то большой тур Сердючки по России».

Пока, по словам певца, он приехать не может из-за травли и по политическим мотивам.