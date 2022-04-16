Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

"Не закрываю дверь в Россию": Данилко рассказал о будущем Сердючки

Даша Краснова

Андрей Данилко уже на протяжении полутора месяцев находится в Киеве. Артист не собирается никуда уезжать, а гастроли на паузе.

Верка Сердючка, образ которой создал Данилко, уже несколько лет не был желанным гостем в России. Из-за скандальной песни "Лаша тумбай", в которой некоторые общественные деятели расслышали слова "Russia, goodbye", его перестали пускать на российские федеральные каналы.

Отменились и его сольные концерты, чаще всего артист выступал для русских бизнесменов в Европе. Недавно в интервью израильским журналистам он неожиданно сказал, что не планирует завершать концертную деятельность в России.

«Я абсолютно не закрываю дверь, может произойти какой-то большой тур Сердючки по России».

Пока, по словам певца, он приехать не может из-за травли и по политическим мотивам.

До этого мы рассказывали, что Египет продлил безвизовый режим россиянам и украинцам.

Звёзды,Видео,Андрей Данилко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители