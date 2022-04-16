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53 минуты назад

Сергей Жуков рассказал о лечении в психиатрической клинике

Даша Краснова

Лидер популярной группы «Руки вверх!» Сергей Жуков вспомнил о лечении в психдиспансере. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Сергей Жуков рассказал о лечении в психиатрической клинике
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Певец рассказал, что в подрастковом возрасте ему понадобилась медицинская помощь из-за того, что он слишком много времени проводил за просмотром телевизора и игрой в приставку. По его словам, он провел перед монитором более суток.

«И когда я наконец-то отлип от монитора и закрыл глаза, мультики продолжись… И не только мультики, и не только с закрытыми глазами. Это были настоящие галлюцинации! Там бегал и Марио, и Аладдин, и принц Персии», — объяснил Жуков.

Сначала родители подумали, что сын отравился. Но позже решили, что это облучсение и отправили сына в психдиспансер. После лечения родители разрешали Жукову сидеть за компьютером лишь раз в неделю.

До этого мы рассказывали, как снизить нагрузку при долгой работе за компьютером.

Звёзды,Сергей Жуков,
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