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4 часа назад

Рудковская рассказала о состоянии упавшего на шоу Плющенко фигуриста

Мира Маркина

Продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская в своем Telegram-канале поделилась подробностями о состоянии российского фигуриста Евгения Семененко. Во время шоу Евгения Плющенко спортсмен ударился головой об лед.

Рудковская — о состоянии упавшего на шоу Плющенко фигуриста
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Рудковской, у фигуриста подозрения на сотрясение мозга. Окончательный диагноз будет после полного обследования, которое проходит артист.

«Евгений Семененко в стабильном состоянии, он пришел в себя и находится под наблюдением врачей 17 больницы Санкт-Петербурга», — написала Яна в канале @doveoftheworld.

Рудковская добавила, что причиной падения не стало качество льда и призвала не верить слухам. Продюсер подчеркнула, что лед был в надлежащем состоянии, и все фигуристы успешно откатали свои программы. То, что произошло — несчастный случай, добавила Яна.

«Хочу отметить, что лед на шоу был в надлежащем состоянии. Все фигуристы успешно (25 спортсменов) откатали свои программы. Мы часто делаем ледовый партер! А в связи с большим ажиотажем, мы его начали продавать еще в марте! Случившееся с Евгением — несчастный случай, которые, к сожалению, бывают в большом спорте», — заключила Рудковская.

18-летний участник Олимпиады в Пекине, фигурист Евгений Семененко упал во время выступления на шоу Евгения Плющенко в субботу, 16 апреля. Артист пытался продолжить программу, но не смог и упал на зрителей в первом ряду. Евгений госпитализировали на носилках.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что Сергей Жуков лечился в психиатрической клинике.

Звёзды,Евгений Семененко,Сергей Жуков,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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