"Нет мозгов": Кучера резко высказался об Ивлеевой

Актер и телеведущий Оскар Кучера высказался о блогере Анастасии Ивлеевой . Он прокомментировал ее жалобы на блокировку социальной сети на территории России.

Ивлеева пожаловалась своим подписчикам в Telegram-канале, что "шесть лет ее упорного труда" перечеркнуты одним решением. Оскар Кучера в ответ на переживания девушки в своем личном блоге написал, что у нее "нет мозгов".