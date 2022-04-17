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1 час назад

"Если мозгов не было, они и не появятся": Кучера - об Ивлеевой

Мира Маркина

Актер и телеведущий Оскар Кучера высказался о блогере Анастасии Ивлеевой. Он прокомментировал ее жалобы на блокировку социальной сети на территории России.

"Нет мозгов": Кучера резко высказался об Ивлеевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ивлеева пожаловалась своим подписчикам в Telegram-канале, что "шесть лет ее упорного труда" перечеркнуты одним решением. Оскар Кучера в ответ на переживания девушки в своем личном блоге написал, что у нее "нет мозгов".

"Если мозгов не было, они и не появятся", - заявил актер.

Однако Анастасия Ивлеева спокойно относится к критике в своей адрес:

"Если критика оправдана, то я, скорее всего, прислушаюсь и сделаю работу над ошибками. Если не оправдана, то плевать я хотела на такую критику", — говорила она.

Ранее Пугачева вышла на связь из-за границы.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,Оскар Кучера,
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