"Нет мозгов": Кучера резко высказался об Ивлеевой

Актер и телеведущий Оскар Кучера высказался о блогере Анастасии Ивлеевой. Он прокомментировал ее жалобы на блокировку социальной сети на территории России.
Ивлеева пожаловалась своим подписчикам в Telegram-канале, что "шесть лет ее упорного труда" перечеркнуты одним решением. Оскар Кучера в ответ на переживания девушки в своем личном блоге написал, что у нее "нет мозгов".
"Если мозгов не было, они и не появятся", - заявил актер.
Однако Анастасия Ивлеева спокойно относится к критике в своей адрес:
"Если критика оправдана, то я, скорее всего, прислушаюсь и сделаю работу над ошибками. Если не оправдана, то плевать я хотела на такую критику", — говорила она.