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3 часа назад

Ксения Бородина публично отчитала бывшего мужа

Мира Маркина

Известная телеведущая и диджей Ксения Бородина на публичной страничке в социальных сетях жестко отреагировала на высказывания экс-супруга Курбана Омарова о ее личной жизни.

Ксения Бородина публично отчитала бывшего мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ксения назвала Курбана неблагодарным человеком и подчеркнула, что таким людям, как он, удача не улыбается никогда. Звезда подчеркнула: успех Омарова оказался возможен благодаря ей.

«У тебя аккаунт на четыре миллиона, который сделала я! 36 лайковый!», — написала Бородина, отметив, что теперь публикации экс-супруга непопулярны у его подписчиков.

Больше всего Бородину ранит отношение бывшего мужа к дочери. Ксения сказала, что Курбан должен быть благодарен ей за воспитание Теоны.

Самого Омарова звезда попросила плыть далее в своей «дырявой лодке» и не обсуждать ее личную жизнь в публичном пространстве.

Ранее мы рассказывали о том, как фронтмен «Руки вверх» оказался в психиатрической клинике.

Звёзды,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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