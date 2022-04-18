Рэпер Гуф объявил, что вновь станет отцом

Российский рэпер Алексей Долматов (выступает под псевдонимом Гуф) на большом сольном концерте в одном из московских клубов сообщил со сцены, что он вновь станет отцом.

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Фанаты подозревали, что в семье 42-летнего Алексея Долматова и 26-летней Юлии Королевой скоро случится пополнение. Они нашли подсказку в одной из песен артиста из нового альбома «Опять», который вышел 11 апреля.

«У меня вторая жена, по-моему, хорошая. Я хочу дочку, и монетка уже подброшена», – зачитал Долматов в песне «Улыбнись».

На концерте в Москве рэпер официально подтвердил эту информацию. В трогательный момент жена Долматова появилась на сцене.

«Решили здесь объявить это. Совсем скоро! Дайте шума для нас, народ», – обратился Алексей к залу.

Новость в соцсетях прокомментировала бывшая супруга Алексея – Айза Долматова. Отношения пары длились пять лет – с 2008 по 2013 годы, у них есть совместный сын Сами.

«От всей души желаю им счастья и здоровья! Нет ничего прекраснее, чем рождение малыша», – подчеркнула девушка.