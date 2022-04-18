Раскрыта личность отца ребенка Натальи Фриске

Наталья Фриске (сестра певицы Жанны Фриске) родила дочь. На выписке малышку Луну встречали не только бабушка и дедушка, но и ее биологический отец. С ним Наталья Фриске завершила отношения еще в первые месяцы беременности, сообщает «КП».
«Мы расстались с отцом будущего ребенка в начале беременности. Я психанула и ушла. Он не мой человек. Поняла, что рядом с ним не смогу. Как ушла, то сразу все наладилось в жизни», – объяснила Фриске.
Наталья не афишировала имя отца ребенка. Но Александр Титов пришел на выписку в родильный дом и попал в объектив журналистов НТВ. Экс-возлюбленный Натальи работает мужским парикмахером в одном из салонов красоты Москвы. С Фриске Титов начал встречаться в начале 2021 года.
Отец Натальи, Владимир Фриске, был огорчен расставанием дочери и несостоявшегося зятя.
«У нас постоянно жили они, я не знаю какие там проблемы. Он мне каждый день звонит. Очень хотел этого ребенка. Мы с ним разговаривали днями и ночами», – рассказал Владимир.
Несмотря на намерение Натальи растить дочь в одиночку, Александр не отказался от участия в жизни Луны.
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